Ecuador incorpora 2 459 hectáreas de la Amazonía a sus áreas de protección hídrica

Ecuador sumó 2 459,39 hectáreas de la Amazonía a su sistema de protección hídrica, informó el Ministerio de Ambiente y Energía este miércoles 2 de septiembre de 2026. Los terrenos corresponden a la localidad de Nueva Esperanza, en la provincia de Napo, y fueron declarados como Área de Protección Hídrica (APH) para conservar las fuentes de agua de la zona.

Las áreas protección hídrica en la Amazonía de Ecuador

El Ministerio de Ambiente y Energía señaló que el proceso se desarrolló en coordinación con la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA). Ambas instituciones ejecutan un proyecto orientado a promover la gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos de la Amazonía frente a la variabilidad y el cambio climático.

¿Qué fuentes de agua serán protegidas?

La declaratoria permitirá fortalecer la protección de la captación del río Misahuallí, en Napo, así como conservar las fuentes de agua destinadas al consumo humano.

Según el Ministerio, la medida beneficiará a 36 705 personas.

Además, los ríos Misahuallí y Calmitoyacu fueron declarados como Zonas de Protección Hídrica (ZPH). Esta figura busca conservar sus cauces y los ecosistemas asociados.

Resoluciones fueron entregadas en Archidona

El viceministro de Agua, Freddy Muñoz, entregó oficialmente las resoluciones durante un acto desarrollado en el municipio de Archidona, en la provincia de Napo.

En la actividad participaron autoridades nacionales y locales, representantes comunitarios, propietarios de predios, organizaciones relacionadas con la gestión del agua y otros actores que intervinieron en los procesos de protección hídrica.

Ecuador ya tiene 43 áreas de protección hídrica

Con la incorporación de esta nueva área, Ecuador suma 43 Áreas de Protección Hídrica a escala nacional.

En conjunto, estas áreas representan 414 692,53 hectáreas protegidas, equivalentes al 1,66% del territorio ecuatoriano.

La nueva declaratoria en Napo amplía así la superficie destinada a la conservación de fuentes y recursos hídricos en el país.

Te recomendamos