Ecuador activa plan nacional para proteger el agua ante la crisis climática

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

El Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador presentó el Plan de Acción de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos con Enfoque Climático para mejorar la administración y protección del agua ante la crisis climática.

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Durante el acto de presentación, el viceministro del Agua, Freddy Muñoz, afirmó que el documento marca el inicio de una nueva etapa de ejecución.

Señaló que el país gestionará el agua no solo como recurso estratégico, sino como derecho humano y patrimonio natural que requiere protección frente a la incertidumbre climática, según reportó EFE.

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Construcción participativa y respaldo institucional

Muñoz explicó que el plan es el resultado de un proceso de construcción participativa que integró aportes de diversos sectores.

Entre ellos constan instituciones públicas como el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología y la Agencia de Regulación y Control del Agua. Sus contribuciones permitieron definir acciones concretas para reducir la vulnerabilidad hídrica y proteger las fuentes de agua.

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Apoyo internacional y metas de largo plazo

La elaboración del instrumento contó con apoyo técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y de la Asociación Mundial para el Agua.

Ese acompañamiento garantizó estándares internacionales y alineó el plan con los objetivos de la Agenda 2030. El ministerio indicó que la estrategia busca fortalecer la resiliencia territorial frente a eventos climáticos extremos y asegurar el acceso sostenible al recurso hídrico.

“Hoy cerramos un ciclo fundamental para la gestión de los recursos naturales de nuestro país. Este instrumento robusto, técnico y consensuado integró las voces de diversos sectores para enfrentar el mayor desafío de nuestra generación: la crisis climática”, dijo Muñoz.

Con información de EFE