En los barrios de Calderón, San Antonio de Pichincha y Calacalí, el agua potable llegó con cortes y horarios irregulares durante los últimos días. El problema se concentró en una de las principales tuberías que lleva el agua a esta zona del norte de Quito. El fin de semana del 13 de diciembre hubo interrupciones.

Por qué faltó agua en varias parroquias de Quito

La dificultad se presentó en la línea que transporta el agua desde Bellavista hasta Calderón y Calacalí.

Esta red funciona con dificultad: menos lluvias y mayor consumo generan fallas.

En los últimos 10 días, Quito registró temperaturas altas y casi nada de lluvia, una situación poco común para la época.

A eso se sumó un mayor uso de agua durante el fin de semana, lo que provocó cortes y racionamientos en varios sectores.

Agua repartida en tanqueros

Para evitar una afectación mayor, se modificó la forma en que se reparte el agua.

La prioridad se enfocó en los barrios ubicados en las partes altas, donde el servicio suele fallar primero.

Con estos ajustes, los tanques empezaron a recuperar su nivel y el sistema avanzó, de forma gradual, hacia la estabilidad.

Las variaciones en el suministro alcanzaron a unos 17 000 usuarios, según el Municipio de Quito. El Epmaps espera que este 16 de diciembre de 2025 ya se solucione el problema.

Un problema que no es nuevo en el norte de Quito

En Calderón, San Antonio y Calacalí, el racionamiento de agua forma parte de la rutina desde hace años.

El crecimiento de la población supera la capacidad actual del sistema. Para enfrentar ese escenario, se ejecuta el proyecto Agua para Calderón, que busca cubrir la demanda y reducir los cortes de manera definitiva.

Mientras el sistema termina de ajustarse, los barrios más afectados reciben agua mediante tanqueros y horarios definidos. Esta medida sirve como apoyo temporal para las familias que enfrentan menos presión