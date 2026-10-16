Ecuador activa apoyo consular para repatriar a siameses fallecidos

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

El Estado ecuatoriano inició formalmente los canales diplomáticos para la repatriación de los siameses fallecidos José Luis y José Armando Cevallos Herrera, quienes murieron durante la madrugada del jueves 15 de octubre de 2026 en territorio colombiano. El deceso de los hermanos siameses, oriundos del cantón Milagro, ocurrió en un hospital de Zipaquirá, localidad ubicada al norte de Bogotá, tras una emergencia médica derivada de complicaciones de salud. Ante esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana dispuso que el Consulado General del Ecuador en Bogotá acompañe a los deudos en los trámites forenses, emisión de documentos y cotizaciones funerarias.

La asistencia oficial para los siameses fallecidos

El Gobierno nacional activó los protocolos consulares para guiar a los familiares directos en el proceso legal y logístico que demanda el retorno de los restos mortales. La delegación diplomática en la capital colombiana asumió el seguimiento de los trámites médico-legales indispensables para habilitar el traslado internacional.

Dentro del marco de asistencia previsto por la Cancillería, se incluye la entrega de información para acceder a mecanismos estatales de repatriación, la coordinación con empresas funerarias y la expedición de documentación oficial. No obstante, la institución estatal informó que este viernes 16 de octubre un hermano de los fallecidos comunicó al consulado que la familia asumiría los costos fúnebres mediante el respaldo económico de amistades y allegados particulares.

El pedido de agilidad formulado por la familia en Milagro

Desde la vivienda familiar en Milagro, provincia del Guayas, los parientes de los jóvenes expresaron preocupación por el tiempo que puedan tardar los procedimientos administrativos. Damián Cevallos, hermano de los fallecidos, relató que mantuvieron diálogo con las oficinas consulares para evaluar cotizaciones funerarias y valores hospitalarios en Colombia. Sin embargo, mostró inquietud ante las valoraciones socioeconómicas que prevé el reglamento oficial, las cuales podrían extender la espera entre 15 y 30 días.

Por su parte, Hilario Cevallos, padre de los jóvenes, y su madre Jacqueline Herrera, hicieron un llamado a la celeridad gubernamental. El progenitor explicó que cuentan con representación jurídica en Colombia para retirar los restos, pero requieren que se les facilite el formato de un poder notariado para facultar a su abogada en dicho país. Los deudos manifestaron estar dispuestos a viajar a suelo colombiano si su presencia física agiliza la entrega de los cuerpos.

Los motivos del viaje y los informes forenses pendientes

José Luis y José Armando habían viajado a Colombia en abril con la meta de someterse a tratamientos médicos y terapias de rehabilitación para poder caminar. Durante su permanencia en ese país, generaban y difundían contenidos en redes sociales para sustentar sus gastos diarios, compartiendo rutinas de equilibrio físico y expresando afinidad por actividades recreativas y deportes extremos.

Fernando Carrillo, allegado de los connacionales en Colombia, señaló que la condición clínica de ambos decayó en las horas previas a su internación hospitalaria. El padre de los jóvenes indicó que en su último contacto telefónico ellos le comentaron sobre dolencias faciales atribuidas a un proceso infeccioso. Actualmente, la entrega de los restos permanece sujeta a los resultados oficiales de las autopsias que realiza el Instituto de Medicina Legal de Colombia, paso previo obligatorio para la autorización de salida del país.

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