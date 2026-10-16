Recaudan fondos para apoyar a la familia de los Siameses del Ecuador tras su fallecimiento

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Mientras se realizan las gestiones para repatriar los cuerpos de José Luis y José Armando Cevallos, conocidos como Los Siameses del Ecuador, su equipo de trabajo lanzó una campaña de recaudación de fondos. Según informó el comunicado, el dinero se destinará a brindar apoyo económico a la familia de los hermanos tras su fallecimiento en Colombia.

Los jóvenes, proveniente de Milagro, fallecieron la madrugada del 15 de octubre de 2026, por un complicación médica mientras se encontraban en el país vecino.

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Así es la campaña que impulsan para Los Siameses del Ecuador

La campaña de recaudación de fondos para José Luis y José Armando, conocidos como los Siameses del Ecuador, busca brindar apoyo económico a sus familiares tras el fallecimiento de ambos hermanos.

A través de las plataformas Vaki y GoFundMe, el equipo de trabajo de los jóvenes anunció la apertura de una colecta solidaria destinada a acompañar a la familia en este difícil momento. Los organizadores señalaron que la iniciativa busca canalizar las múltiples muestras de cariño y solidaridad recibidas en los últimos días.

Las donaciones serán destinadas a sus familiares

Según el comunicado difundido por el equipo de los Siameses del Ecuador, los recursos obtenidos serán entregados a los familiares de José Luis y José Armando en Ecuador para contribuir con las necesidades que enfrentan tras esta pérdida.

Los responsables de la campaña recalcaron que toda donación es completamente voluntaria y que cualquier aporte, independientemente de su monto, será recibido con gratitud por la familia.

Piden verificar los canales oficiales

Los organizadores también solicitaron a la ciudadanía mantenerse alerta ante posibles intentos de fraude relacionados con la campaña solidaria. Indicaron que las únicas vías oficiales de recaudación son las plataformas Vaki y GoFundMe.

Además, precisaron que los enlaces de las colectas serán compartidos exclusivamente a través de las redes sociales oficiales de @siamesesdelecuador, por lo que recomendaron evitar enlaces o solicitudes de dinero difundidos por terceros no autorizados.

Un llamado a la solidaridad

Junto con las contribuciones económicas, el equipo de trabajo invitó a las personas a compartir la iniciativa para ampliar su alcance y llegar a más ciudadanos que deseen colaborar.

En el mensaje, los organizadores agradecieron las constantes muestras de afecto y solidaridad recibidas por la familia, y reiteraron el pedido de acompañamiento para enfrentar uno de los momentos más difíciles tras la partida de José Luis y José Armando.

Qué pasó con los siameses del Ecuador

Según contó Fernando Carrillo, persona de confianza de los siameses, José Luis fue quien tuvo el primer infarto. “Armando vio cómo moría su hermano… vio cómo le dio el primer infarto”, dijo a Antena 3, de España.

Horas después José Armando también sufrió un paro cardiaco que le provocó su muerte. Es decir, que los fallecimientos se produjeron con varias horas de diferencia. Carrillo presume que una infección en los riñones habría desencadenado una parada cardíaca.

El comunicado oficial compartido en las cuentas de los hermanos no detalla las circunstancias de las muertes. “Por respeto a su privacidad y a este difícil momento, nos abstenemos de brindar más información sobre lo sucedido”.

Su partida deja un profundo vacío no solo entre sus familiares y amigos, sino también entre miles de personas que siguieron de cerca sus vidas a través de las redes sociales, donde compartían sus experiencias, sueños y momentos cotidianos. Hoy, su historia trasciende su ausencia y permanece en el recuerdo de una comunidad que aprendió a conocerlos y quererlos.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Cómo ayudar económicamente a la familia de Los Siameses del Ecuador? La ciudadanía puede apoyar a la familia de José Luis y José Armando Cevallos mediante las campañas de recaudación de fondos habilitadas en las plataformas Vaki y GoFundMe.

Contexto: El equipo de trabajo de los hermanos anunció la colecta solidaria para canalizar las muestras de cariño recibidas tras sus fallecimientos en Colombia. Los organizadores indicaron que los recursos recaudados serán entregados a sus familiares en Ecuador para contribuir con las necesidades que enfrentan. ❓ ¿Para qué se utilizarán las donaciones de la campaña de Los Siameses del Ecuador? Las donaciones se destinarán a brindar apoyo económico a los familiares de José Luis y José Armando Cevallos tras la muerte de ambos hermanos.

Según el comunicado de su equipo de trabajo, los aportes permitirán acompañar a la familia durante este difícil momento. Las contribuciones son voluntarias y cualquier monto será recibido con gratitud. ❓ ¿Cuáles son las plataformas oficiales para donar a la familia de Los Siameses del Ecuador? Las plataformas oficiales de recaudación son Vaki y GoFundMe. Los enlaces se compartirán exclusivamente a través de las redes sociales oficiales de @siamesesdelecuador.

El equipo de los hermanos pidió a la ciudadanía verificar los canales de difusión antes de realizar cualquier aporte. La advertencia busca prevenir posibles fraudes y evitar que las donaciones lleguen a personas no autorizadas. ❓ ¿Cuándo y dónde fallecieron José Luis y José Armando Cevallos, Los Siameses del Ecuador? José Luis y José Armando Cevallos fallecieron en Colombia durante la madrugada del 15 de octubre de 2026, a los 27 años.

Los hermanos, originarios de Milagro, Ecuador, murieron tras presentar complicaciones médicas. Según relató Fernando Carrillo, una persona cercana a ellos, José Luis sufrió primero un infarto y, horas después, José Armando sufrió un paro cardíaco. La causa médica de los fallecimientos no ha sido detallada oficialmente. ❓ ¿Qué se sabe sobre la repatriación de los cuerpos de Los Siameses del Ecuador? Se realizan gestiones para repatriar a Ecuador los cuerpos de José Luis y José Armando Cevallos, fallecidos en Colombia el 15 de octubre de 2026.

Mientras avanzan los trámites, el equipo de trabajo de los hermanos impulsó una campaña solidaria para apoyar económicamente a sus familiares. Además, pidió a la ciudadanía compartir la iniciativa y verificar los canales oficiales para contribuir de manera segura.

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