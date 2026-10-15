José Luis y José Armando, la historia de los Siameses del Ecuador que vivieron 27 años unidos

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

La historia de amor, complicidad y unión de José Luis y José Armando Cevallos quedará en la memoria de Ecuador. Los hermanos, conocidos como Los siameses del Ecuador, fallecieron la madrugada de este 15 de octubre de 2026 en Colombia, tras presentar complicaciones de salud.

Su partida deja un profundo vacío no solo entre sus familiares y amigos, sino también entre miles de personas que siguieron de cerca sus vidas a través de las redes sociales, donde compartían sus experiencias, sueños y momentos cotidianos. Hoy, su historia trasciende su ausencia y permanece en el recuerdo de una comunidad que aprendió a conocerlos y quererlos.

Los siameses del Ecuador fallecieron en Colombia

José Luis y José Armando Cevallos fallecieron a los 27 años mientras se encontraban en Colombia. La noticia fue confirmada este 15 de octubre de 2026 mediante un comunicado publicado en sus redes sociales oficiales, luego de que medios locales de Milagro informaran sobre su deceso.

Según la información difundida por Radio Digital San Francisco, de Milagro, ambos hermanos presentaron complicaciones médicas mientras permanecían en Colombia.

‘Nacimos juntos, moriremos juntos’

Hace un mes en una entrevista con Antena 3, de España los siameses expresaron una frase que recobra fuerza al hacerse realidad: ‘Nacimos juntos, moriremos juntos’. Según contó a este mismo medio Fernando Carrillo, persona de confianza de los siameses, contó que José Luis fue quien tuvo el primer infarto. “Armando vio cómo moría su hermano… vio cómo le dio el primer infarto”.

Horas después José Armando también sufrió un paro cardiaco que le provocó su muerte. Es decir, que los fallecimientos se produjeron con varias horas de diferencia. Carrillo presume que una infección en los riñones habría desencadenado una parada cardíaca.

El comunicado oficial compartido en las cuentas de los hermanos no detalla las circunstancias de las muertes. “Por respeto a su privacidad y a este difícil momento, nos abstenemos de brindar más información sobre lo sucedido”.

Una historia de vida que trascendió fronteras

José Luis y José Armando Cevallos se encontraban en Colombia por proyectos personales relacionados con la creación de contenidos.

A lo largo de los años participaron en programas y producciones internacionales. También formaron parte de un documental de Discovery Channel y participaron como invitados en un programa de Don Francisco. Además, durante su Gobierno, Lenín Moreno los declaró como sus ahijados.

Pese a su condición física, los hermanos tenían una frase que se convirtió en una especie de mantra: “El querer es poder y la discapacidad no es un impedimento para ser felices”. Fieles a ese mensaje, aprovecharon sus redes sociales para crear contenido junto a otras personas con discapacidad, con el propósito de promover la inclusión y visibilizar sus capacidades.

José Luis y José Armando Cevallos vivieron 27 años unidos

Los hermanos nacieron el 8 de septiembre de 1999 unidos por el tórax. Los únicos órganos que compartían era el intestino y el hígado.

Pese a que, inicialmente los médicos les habían dado una esperanza de vida de apenas un año, lograron vivir juntos durante 27 años.

Los hermanos se caracterizaban por particular sentido del humor, complicidad y perseverancia. Durante su vida lograron estudiar una carrera universitaria y viajar a varios países.

Desde su nacimiento vencieron obstáculos

Desde que supieron del embarazo, los padres de José Luis y José Armando esperaban un solo bebé. Sin embargo, tras complicaciones durante el parto, que obligaron a realizar una cesárea, descubrieron que eran dos niños.

Y solo eso, al momento del nacimiento se dieron cuenta que estas dos pequeños estaban unidos por el tórax, con dos piernas y cuatro brazos. Fue entonces cuando conocieron que sus hijos eran siameses y que, pese a compartir parte de su cuerpo, cada uno tenía su propio corazón.

Los siameses iban a ser separados

Con el paso de los años, se consideró la posibilidad de separarlos mediante una cirugía. Sin embargo, la intervención representaba un alto riesgo, pues José Luis tenía la mayor parte del hígado, por lo que el procedimiento podía poner en peligro su vida.

Esperan la repatriación de los cuerpos

Se espera que los cuerpos de José Luis y José Armando Cevallos sean repatriados a Ecuador entre la noche del 15 de octubre de 2026 y la madrugada del 16 de octubre de 2026.

Sus familiares esperan apoyo de las autoridades para realizar este proceso y darles el último adiós en Milagro.

La historia de los hermanos siameses del Ecuador; preguntas frecuentes

❓ ¿Quiénes eran José Luis y José Armando Cevallos, conocidos como los Siameses del Ecuador? José Luis y José Armando Cevallos fueron dos hermanos ecuatorianos nacidos el 8 de septiembre de 1999, unidos por el tórax. Fallecieron a los 27 años en Colombia, la madrugada del 15 de octubre de 2026, tras presentar complicaciones de salud.

Los hermanos compartían el intestino y el hígado, pero cada uno tenía su propio corazón. A pesar de que los médicos les habían dado inicialmente una esperanza de vida de apenas un año, vivieron juntos durante 27 años, estudiaron una carrera universitaria y viajaron a varios países. ❓ ¿De qué murieron los Siameses del Ecuador en Colombia? Según Fernando Carrillo, persona de confianza de los hermanos, José Luis sufrió un infarto primero y, horas después, José Armando sufrió un paro cardíaco que le provocó la muerte. La causa médica definitiva no fue detallada en el comunicado oficial.

Carrillo presumió que una infección en los riñones pudo haber desencadenado el paro cardíaco. Sin embargo, esta hipótesis no fue confirmada oficialmente. La familia y las cuentas oficiales de los hermanos solicitaron respeto a su privacidad durante este momento. ❓ ¿Por qué los Siameses del Ecuador no fueron separados mediante una cirugía? La separación de José Luis y José Armando Cevallos mediante una cirugía se consideró, pero representaba un riesgo para sus vidas debido a que compartían órganos, especialmente el hígado.

José Luis tenía la mayor parte del hígado, por lo que la intervención podía poner en peligro su vida. Los hermanos nacieron unidos por el tórax, compartían el intestino y el hígado, y cada uno tenía su propio corazón. ❓ ¿Qué hicieron José Luis y José Armando Cevallos para promover la inclusión de las personas con discapacidad? Los Siameses del Ecuador utilizaron sus redes sociales para crear contenido junto a otras personas con discapacidad, con el objetivo de promover la inclusión y visibilizar sus capacidades.

Los hermanos compartían el mensaje “El querer es poder y la discapacidad no es un impedimento para ser felices”. Además, participaron en producciones internacionales, como un documental de Discovery Channel, y fueron invitados a espacios televisivos, entre ellos un programa de Don Francisco y una entrevista con Antena 3, de España. ❓ ¿Cuándo serán repatriados a Ecuador los cuerpos de los Siameses del Ecuador? Se esperaba que los cuerpos de José Luis y José Armando Cevallos fueran repatriados desde Colombia a Ecuador entre la noche del 15 y la madrugada del 16 de octubre de 2026, según la información proporcionada en el reportaje.

Sus familiares esperan recibir apoyo de las autoridades para concretar el traslado y darles el último adiós en Milagro, Ecuador. La fecha prevista para la repatriación no equivale a una confirmación de que el traslado se haya realizado.

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