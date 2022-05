Jóvenes tienen dos postulaciones más para obtener cupo

Yadira Trujillo Mina. Redactora (I)

Hasta el jueves 12 de mayo de 2022, los jóvenes a los que les fue asignado un cupo en el sistema de la Senescyt podrán aceptarlo o rechazarlo. A partir del 20 de mayo serán la segunda y tercera postulación para las que hay alrededor de 1 600 cupos adicionales.

Por tercera ocasión, Ángel postuló para estudiar Medicina en la Universidad Central. De tres opciones de carrera que podía elegir, el joven de 19 años prefirió colocar solo una. Cuenta que en períodos de admisión pasados marcó hasta cinco que no tenían nada qué ver con sus intereses.

Ayer ingresó al sistema de la Secretaría de Educación Superior (Senescyt) pero no obtuvo cupo, así que esperará a la segunda postulación para volver a intentar. De no ingresar a la universidad esta vez, el joven planea trabajar durante dos o tres años para ahorrar el dinero necesario e ingresar a una institución particular.

Lo mismo contempla Carmen, de 20 años, quien tampoco ha obtenido cupo para Derecho tras varios intentos. “Ya no podemos dejar que sigan pasando los años sin estudiar”.

Durante ayer y hoy se realiza la primera etapa de aceptación de cupos. El 20 de mayo está prevista la segunda postulación. Y en días posteriores también habrá una tercera, dijo el titular de la Senescyt, Alejandro Ribadeneira.

Esas dos opciones son la esperanza de los aspirantes como Ángel y Carmen. En cambio, Josué dice que si nuevamente se queda sin cupo para Educación Básica (es su segundo intento) volverá a rendir el test Transformar en el próximo proceso de admisión.

Los jóvenes que se quedan sin cupo

En entrevista con este Diario, Ribadeneira dijo que “en ningún país del mundo todos los bachilleres ingresan al sistema”. El titular de la Senescyt calcula que, en este primer semestre del 2022, alrededor de 85 000 quedarán fuera. Hay aproximadamente 122 000 cupos en total y solo en la primera etapa postularon 215 000 estudiantes.

Un problema, reiteró Ribadeneira, es que alrededor del 76% de aspirantes son como Ángel y Carmen, bachilleres de años anteriores, que permanecen durante varios períodos intentando ingresar al sistema.

Antes de volver a intentar, identificar errores

El director académico de la Escuela de Psicología de la Universidad de las Américas (UDLA), Pablo Molina, dice que los jóvenes que no obtienen cupo deben abrir su mente para aceptar ese resultado. “Siempre hay un factor de riesgo porque el resultado está sujeto a la cantidad de estudiantes que están postulando para el mismo cupo. Es importante no negar esa realidad”.

Luego, señala que si los jóvenes planean volver a rendir el examen no deben hacerlo en las mismas condiciones y cometiendo los mismos errores. Para eso, el especialista en orientación vocacional recomienda que verifiquen en qué áreas del test Transformar fallaron para que las refuercen.

También sugiere que se revise el contexto en el que los chicos rindieron la prueba. “En ocasiones tienen tanta presión de la familia, los amigos o los profesores del colegio. Hay tantas expectativas de que tienen que entrar a la universidad, y eso hace que el estrés les bloquee. Sería importante que para un nuevo intento eso se corrija”.

Considerando que la mayoría de chicos que intentan ingresar a la universidad no son bachilleres recién graduados, Molina dice que es necesario que los chicos se replanteen lo que quieren. “Si intentan varias veces y no lo logran, eso quiere decir algo. No todas las carreras son para todas las personas”.

El psicólogo señala que podría ser una pista de que un aspirante no tiene aptitudes, por ejemplo, para una carrera académica. Pero quizá sí las tenga para una técnica o tecnológica. “Eso se debe contemplar, este tipo de carreras son muy importantes en el mercado laboral. Las organizaciones están compuestas por varios niveles y, en ellas, un buen técnico es reconocido y tiene buenos ingresos”.

Ribadeneira dice que trabajan en incentivar a los jóvenes para que consideren este tipo de formación como una opción. Dice que pueden obtener trabajo, incluso antes de culminar la carrera. Tenemos programas de formación dual: la parte teórica en el instituto y la parte práctica en la empresa, de tal manera que cuando termine su carrera, posiblemente ya tienen arreglado su futuro empleo”.

Lo que los postulantes deben tener en cuenta

Cambios. El peso de la prueba de ingreso a la universidad bajó del 60 al 50% para formar el puntaje de postulación, mientras que el del récord académico subió del 40 al 50%.

-Quien obtenga cupo en su primera opción de carrera y no lo acepte no podrá participar en la segunda postulación ni en dos períodos de admisión posteriores.

-No se penalizará a quienes obtienen un cupo en la segunda o tercera opción de carrera y no lo acepten. Podrán seguir participando.

-Las carreras ofertadas para el primer semestre del 2022 fueron 421. Están en 201 universidades, escuelas politécnicas e institutos técnicos y tecnológicos.

-Los cupos se asignan según el puntaje de postulación, el número de plazas disponibles en las universidades y el orden de prioridad en el que eligen los chicos.

-La oferta académica está disponible en línea. Ahí constan los puntajes referenciales con los que se puede obtener un cupo en cada carrera.