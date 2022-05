85 000 personas se quedarán sin cupo para la ‘U’

Yadira Trujillo Mina (I)

La primera postulación a la educación superior concluyó el viernes 6 de mayo del 2022. Este lunes 9, el secretario de Educación Superior, Alejandro Ribadeneira, dijo que alrededor de 85 000 personas se quedarán sin cupo para acceder a una universidad o instituto del país.

En entrevista con EL COMERCIO, el titular de la Senescyt señaló que la oferta para el primer período académico del 2022 es de alrededor de 122 000 cupos. Señaló que en la primera etapa postularon 215 000 personas. Además señaló que hay un incremento de más de 25% de cupos, con respecto al primer semestre del 2021.

¿Medicina, Administración de Empresas, Derecho aún son las carreras que más se buscan?

Estamos tabulando cuántas personas han apuntado a las carreras tradicionales. Medicina, Administración, Educación Básica e Inicial son a las que más han estado postulando en los últimos períodos. Tendremos los datos en los próximos días.

Si la tendencia se mantiene, ¿qué hace falta todavía para que los jóvenes dejen de tener pocas posibilidades de un cupo por elegir las carreras más demandadas?

Ese es el problema fundamental. Hemos intentado en estos dos últimos semestres incentivar a los jóvenes a que no sigan apostando a las mismas carreras. En Medicina no tenemos muchos cupos, la Universidad Central abre 250 y no se puede pretender que reciba a 3 000 personas que postularon en el semestre pasado, por ejemplo. Por eso promocionamos que apunten a otras carreras importantes, a las que son técnicas y tecnológicas. Estas tienen una mayor vinculación con la empresa, con el sector productivo y que pueden conseguir empleo con mucha más facilidad.

Desde el inicio de esta gestión se ha hablado de un cambio profundo en el sistema de admisión. Se ha dicho que los jóvenes van a poder estudiar lo que ellos desean y no lo que se les imponga. En la práctica, ¿qué tan posible ha sido?, muchos jóvenes se siguen quejando de no poder estudiar.

El semestre anterior, siguiendo la política de los últimos años, la Senescyt propuso que se postule por cinco opciones de carrera. Pero viendo que postulaban por una cuarta o quinta carrera, sin mucho sentido y simplemente por llenar un formulario, redujimos a tres. Antes teníamos gran dispersión, postulaban a Medicina y como segunda carrera a Ingeniería. Dos competencias, habilidades y conocimientos completamente diferentes. Si tengo vocación para ser médico postulo a Medicina, en tres universidades distintas, eso sería lo lógico. Pero una cosa es que ellos postulen y otra es que puedan tener el acceso, porque los cupos siguen siendo ofertados por las universidades.

Que la mayoría de aspirantes no sean los bachilleres recién graduados es un problema

De los 280 000 que rindieron el test Transformar, solo alrededor del 24% son estudiantes recién graduados y el 76% son de semestres anteriores, que siguen dando la vuelta en el sistema. Si tuviéramos solo los 66 000 bachilleres graduados recientemente, el cupo nos sobraría, porque tenemos más de 120 000. Ese es el problema, estamos arrastrando un déficit de años anteriores, que siguen intentando ingresar al sistema.

¿Qué se ha hecho al respecto?

Eliminamos el examen de conocimientos por una prueba de competencias y habilidades. Incrementamos el peso del récord académico del 40 al 50% y bajamos el peso de la prueba del 60 al 50%. Pusimos un test de orientación vocacional y estamos trabajando con el Ministerio de Educación para buscar la manera para que este proceso se dé en períodos más tempranos, por ejemplo, en décimo de básica. Así los chicos tienen tres años de oportunidad para desarrollar competencias con la ayuda de sus propios docentes.

¿Significa que desde el colegio se prepararán para el examen de ingreso a la universidad?

Esa es la idea. Y que antes del proceso de postulación puedan hacer una prepostulación, antes de graduarse.

Entre los bachilleres recién graduados y los de períodos anteriores, ¿cuál grupo es el que más se queda sin cupo?

Normalmente son los que vienen arrastrando de semestres anteriores. La gente que se está quedando es la que no ha tenido esa preparación adecuada para poder ingresar a un sistema de educación superior. Pero, en ningún país del mundo todos los bachilleres ingresan al sistema. No importa la visión política o social de un gobierno. Es imposible, ni en Alemania ni en Cuba todos los bachilleres ingresan.

¿Mejoraron sus puntajes los aspirantes con el cambio del EAES al Transformar?

Vemos que sí, que hemos tenido mejores resultados ahora, porque el EAES (Examen de Acceso a la Educación Superior) era de conocimientos en distintas áreas. Le pedían lo mismo a un estudiante que quería estudiar Medicina que a uno que quería estudiar Derecho, por ejemplo en el campo numérico. Era un contrasentido. Por ejemplo en el área numérica, eran como 21 puntos menos lo que tenían en el EAES que lo que tienen ahora en el test Transformar. Hay gente que ha obtenido 1 000 puntos, pero el promedio está en alrededor de 700, unos más y otros menos.