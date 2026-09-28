Doce personas heridas tras choque entre dos buses en Los Ríos

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Un siniestro de tránsito entre dos buses interprovinciales dejó 12 personas heridas la noche del domingo 27 de septiembre de 2026, en el cantón Ventanas, provincia de Los Ríos. El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 informó sobre la emergencia y coordinó la movilización de los equipos de respuesta.

El ECU 911 recibió la alerta a las 22:08. El incidente ocurrió en el kilómetro ½ de la vía Panamericana, en dirección a Quevedo. Personal de la Policía Nacional, del Ministerio de Salud Pública (MSP) y del Cuerpo de Bomberos acudió al lugar para atender a los afectados.

Seis ambulancias del MSP acudieron al siniestro en Ventanas

El ECU 911 coordinó el despliegue de los organismos de emergencia tras recibir el reporte del accidente. Las unidades que llegaron al sitio confirmaron que el siniestro involucró a dos buses interprovinciales y dejó 12 personas heridas.

Para atender la emergencia, el Ministerio de Salud Pública movilizó seis ambulancias. El Cuerpo de Bomberos también envió una ambulancia, mientras que la Policía Nacional desplazó un patrullero hasta el lugar del siniestro.

Los equipos de socorro brindaron atención prehospitalaria a los afectados. Posteriormente, trasladaron a los 12 heridos a una casa de salud para que recibieran atención médica.

Según la información que proporcionaron las unidades que acudieron al sitio, el accidente no dejó víctimas mortales. El ECU 911 confirmó que el balance de la emergencia fue de 12 personas heridas y ningún fallecido.

Los dos buses interprovinciales fueron trasladados a los patios de retención

Tras la atención de los heridos, las autoridades trasladaron los vehículos involucrados en el siniestro a los patios de retención vehicular.

La emergencia movilizó a tres instituciones: la Policía Nacional, el Ministerio de Salud Pública y el Cuerpo de Bomberos. En total, los organismos de respuesta desplegaron un patrullero y siete ambulancias para atender el siniestro ocurrido en la vía Panamericana.

El ECU 911 coordinó estos recursos desde que recibió la alerta, a las 22:08 del domingo. Los equipos que acudieron al kilómetro ½ de la vía a Quevedo atendieron a los afectados y gestionaron su traslado a un establecimiento de salud.

El balance que difundió el servicio de emergencias confirmó que las 12 personas heridas recibieron atención prehospitalaria antes de su traslado. Las autoridades no reportaron fallecidos como consecuencia del siniestro entre los dos buses interprovinciales.

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