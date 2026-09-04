Choque de bus de pasajeros deja una persona fallecida en Napo

Fecha de publicación: 4 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de septiembre de 2026

Un siniestro de tránsito dejó una persona fallecida la mañana de este viernes 4 de septiembre de 2026 en la provincia de Napo. El hecho ocurrió en el sector de La Puya, en la avenida E45, vía a Carlos Julio Arosemena Tola.

El ECU 911 recibió la alerta a las 06:37. La emergencia reportó un choque múltiple en el que estuvieron involucrados un bus, una camioneta y una motocicleta.

Un fallecido tras el siniestro de tránsito

Desde la Sala Operativa de Tena, el ECU 911 coordinó la movilización de las entidades de primera respuesta para atender la emergencia.

Al sitio acudieron unidades de la Policía Nacional, incluido personal del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), así como miembros del Cuerpo de Bomberos de Carlos Julio Arosemena Tola.

Durante el percance vial, una persona perdió la vida. Las unidades especializadas del SIAT asumieron el procedimiento legal y realizan las diligencias correspondientes.

La vía permanece parcialmente habilitada

Personal de tránsito permanece en el lugar del siniestro. Los agentes brindan seguridad vial y cumplen con el procedimiento respectivo.

Mientras se desarrollan las diligencias, la vía E45, en el sector de La Puya, se mantiene parcialmente habilitada. El flujo vehicular en la zona es moderado.

Las autoridades continúan con las acciones previstas para este tipo de emergencias y con las diligencias relacionadas con el siniestro de tránsito.

Siniestro de tránsito en Napo, preguntas y respuestas

❓ ¿Dónde ocurrió el choque múltiple que dejó una persona fallecida en Napo? El siniestro ocurrió en el sector de La Puya, en la avenida E45, vía a Carlos Julio Arosemena Tola.

El hecho se registró en la provincia de Napo durante la mañana del viernes 4 de septiembre de 2026. ❓ ¿Qué vehículos estuvieron involucrados en el siniestro de tránsito en Napo? En el choque estuvieron involucrados un bus, una camioneta y una motocicleta.

El ECU 911 recibió la alerta sobre el choque múltiple a las 06:37 de este viernes. ❓ ¿Cuántas personas fallecieron en el accidente de tránsito en la vía E45? Una persona falleció como consecuencia del siniestro de tránsito.

Las unidades especializadas del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito asumieron el procedimiento legal. ❓ ¿Qué instituciones atendieron la emergencia en el sector de La Puya? Acudieron la Policía Nacional, el SIAT y el Cuerpo de Bomberos de Carlos Julio Arosemena Tola.

La Sala Operativa de Tena coordinó la movilización de las unidades de primera respuesta. ❓ ¿Cómo se encuentra la vía E45 tras el choque múltiple en Napo? La vía permanece parcialmente habilitada y registra un flujo vehicular moderado.

Personal de tránsito continúa en el lugar para brindar seguridad vial y realizar el procedimiento correspondiente.

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