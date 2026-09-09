¿Qué hará Dedalus en el sistema de salud de Ecuador, tras el anuncio de Daniel Noboa?

Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de septiembre de 2026

La tecnología de Dedalus llegará al sistema público de salud de Ecuador para conectar 1 742 establecimientos y concentrar en una plataforma procesos que hoy funcionan de manera fragmentada. Historias clínicas, citas, inventarios de medicinas, exámenes e información de los hospitales estarán entre los componentes que busca integrar el proyecto contratado por el Ministerio de Salud Pública (MSP).

La implementación forma parte de un contrato por alrededor de 240 millones de dólares adjudicado a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), que recurrirá a Dedalus para el componente tecnológico. El presidente Daniel Noboa confirmó este miércoles 9 de septiembre de 2026 la incorporación de la compañía y anunció que el proyecto permitirá tener un historial clínico integrado y un mayor control de los recursos disponibles en la red pública.

Dedalus integrará salud, hospitales, citas y medicinas en Ecuador

Dedalus es una empresa de origen italiano especializada en tecnología para sistemas sanitarios. Desarrolla soluciones digitales utilizadas para administrar información clínica, historias médicas electrónicas, laboratorios, diagnósticos, imágenes y otros procesos relacionados con la operación de establecimientos de salud.

Su función en Ecuador será precisamente tecnológica. Dedalus no administrará los hospitales ni reemplazará las competencias del MSP. Su plataforma será utilizada para integrar información que actualmente se encuentra distribuida entre diferentes sistemas y establecimientos de la red pública.

Uno de sus principales componentes será la historia clínica electrónica. La propuesta apunta a que la información de un paciente pueda estar disponible dentro de la red integrada cuando sea atendido en diferentes establecimientos. Esto permitiría al personal autorizado consultar antecedentes y datos generados previamente sin depender de registros aislados en cada unidad.

La plataforma también incorporará la gestión de citas. Según el anuncio de Noboa, uno de los objetivos es agilizar su agendamiento. Esto supone integrar en un mismo entorno información sobre pacientes, establecimientos y atención disponible, aunque los resultados dependerán de cómo se implemente el sistema y de la capacidad operativa de cada unidad.

La salud pública necesita soluciones. La gente lo pide, nosotros cumplimos. Estamos incorporando Dedalus, el sistema de operación hospitalaria más avanzado del mundo. El sistema que utilizan países como Irlanda, Alemania, Francia y Reino Unido lo estamos trayendo al Ecuador.



Con… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) September 9, 2026

Dedalus también controlará información sobre medicinas e insumos

Otro componente clave estará en las bodegas y farmacias. La plataforma permitirá registrar y controlar inventarios de medicinas, insumos y equipos médicos disponibles dentro del sistema público.

Para un paciente, esa función puede resultar tan importante como la historia clínica. Digitalizar el inventario permitiría conocer qué productos existen, dónde están y cómo se distribuyen. Sin embargo, la tecnología no equivale automáticamente a abastecimiento: puede identificar existencias y facilitar su gestión, pero la compra y provisión de medicamentos continúan dependiendo de las decisiones y procesos administrativos del sistema sanitario.

Este componente cobra especial importancia por el momento que atraviesa la red pública. Este Medio informó el 9 de septiembre de 2026 que el Ministerio de Salud Pública estableció compromisos para incrementar hasta en 20% el abastecimiento de medicinas e insumos en 16 establecimientos de Pichincha, Guayas, Manabí y Chimborazo. La gestión digital de inventarios que plantea Dedalus permitiría precisamente centralizar información sobre existencias y disponibilidad, aunque el abastecimiento seguirá dependiendo de los procesos de adquisición y distribución del sistema sanitario.

CNT tendrá el contrato y Dedalus aportará la tecnología

La incorporación de Dedalus tiene una particularidad contractual. El Ministerio de Salud no adjudicó directamente los aproximadamente 240 millones de dólares a la empresa italiana. El contrato fue otorgado a CNT mediante régimen especial entre entidades públicas.

El proceso fue convocado el 31 de agosto y la adjudicación quedó registrada el 8 de septiembre en el Sistema Oficial de Contratación Pública. CNT estará a cargo de componentes como conectividad, infraestructura y la plataforma integrada de información en salud. El contrato tendrá una duración de siete años y será financiado con recursos del MSP.

Dentro de ese esquema, CNT subcontratará a Dedalus para proporcionar parte de la solución tecnológica. De los aproximadamente 240 millones de dólares del proyecto, alrededor de 117 millones corresponden al componente asociado con la compañía italiana y unos 123 millones a los componentes que manejará la estatal ecuatoriana.

Una red digital para 1 742 establecimientos de salud

El alcance es nacional. La plataforma deberá conectar progresivamente 1 742 establecimientos, desde unidades de menor complejidad hasta hospitales que forman parte de la red del Ministerio de Salud.

Noboa sostuvo que la tecnología de Dedalus es utilizada en Irlanda, Alemania, Francia y Reino Unido y la calificó como “el sistema de operación hospitalaria más avanzado del mundo”. Esa última descripción corresponde a una valoración del Presidente.

La promesa tecnológica, en cambio, puede medirse: Dedalus deberá conseguir que historias clínicas, citas, inventarios y otros datos que hoy están repartidos entre distintos sistemas puedan funcionar dentro de una plataforma integrada.

La implementación será progresiva durante la vigencia contractual. El siguiente paso será llevar esa arquitectura digital a los establecimientos y conseguir que la conexión entre sistemas se traduzca en información disponible cuando médicos, personal sanitario y pacientes la necesiten.

Preguntas frecuentes sobre la nueva plataforma digital para la salud pública en Ecuador:

❓ ¿Qué cambiará para los pacientes con la nueva plataforma de salud? El proyecto busca integrar citas, historia clínica, exámenes, seguimiento e información sobre medicamentos en una misma plataforma.

La meta es que los datos registrados durante una atención puedan acompañar al paciente cuando acuda a otro establecimiento del Ministerio de Salud, reduciendo la fragmentación actual entre diferentes sistemas y registros. ❓ ¿Cuántos establecimientos de salud estarán conectados? El proyecto contempla incorporar progresivamente 1 742 establecimientos del Ministerio de Salud Pública.

La implementación será escalonada: comenzará por centros de menor complejidad y avanzará hacia hospitales básicos y de especialidades. Su funcionamiento también dependerá de contar con infraestructura y conectividad adecuadas. ❓ ¿Cuánto costará el proyecto y cuánto tiempo durará? El contrato asciende a alrededor de 240 millones de dólares y tendrá una vigencia aproximada de siete años.

Según los documentos del proceso, aproximadamente 117 millones corresponden a la participación tecnológica de Dedalus y unos 123 millones a CNT, responsable de infraestructura, conectividad e integración. ❓ ¿La plataforma solucionará la falta de medicinas en los hospitales públicos? No por sí sola. La tecnología puede mejorar el control de inventarios, pero no garantiza automáticamente que existan medicamentos suficientes.

El sistema contempla herramientas para gestionar inventarios y despacho farmacéutico. Sin embargo, agosto cerró con un abastecimiento de medicinas del 55 % en los hospitales administrados por el MSP, según el ministro Juan Carlos Aveiga. ❓ ¿Cuándo comenzarán los pacientes a notar los cambios? No habrá una transformación simultánea en todo el país, porque la implementación será progresiva.

El contrato ya fue adjudicado, pero los establecimientos deberán incorporarse escalonadamente durante su ejecución. El impacto para los pacientes dependerá de que los centros estén conectados, el personal utilice correctamente la plataforma y la información se mantenga actualizada.

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