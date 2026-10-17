Cortes de luz en Ecuador afectaron sectores de Quito y Guayaquil este sábado 17 de octubre

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

Los cortes de luz en Ecuador programados para este sábado 17 de octubre de 2026 afectan a sectores de Quito, Guayaquil y otras ciudades debido a trabajos de mantenimiento en el sistema eléctrico.

El Ministerio de Ambiente y Energía informó que las primeras desconexiones comenzaron a las 03:00, mientras que otras estaban previstas desde las 06:00. El listado difundido por la entidad contempla sectores de 15 provincias.

Cortes de luz en Ecuador comenzaron desde las 03:00

Los trabajos se desarrollan en áreas de transmisión y distribución. Según el Ministerio, incluyen intervenciones en líneas de transmisión, subtransmisión y alimentadores primarios.

El listado de provincias comunicado por la entidad incluye a Pichincha, Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua, Imbabura, Loja, Azuay, Sucumbíos, Napo, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.

Las distribuidoras eléctricas y la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) recomendaron desconectar equipos y artefactos electrónicos antes del inicio de los trabajos y revisar los canales oficiales de cada operadora para conocer el restablecimiento paulatino del servicio.

Quito y Guayaquil tienen sectores afectados

En Quito, las suspensiones contemplan la zona de Sangolquí, específicamente la vía Amaguaña, San Juan y San Luis, por mantenimiento periódico. En Tumbaco constan Tumbaco y el sector El Chiche-avenida Oswaldo Guayasamín, debido a mantenimiento emergente.

Los cortes de luz en Ecuador también alcanzan a Guayaquil. En Puerto Santa Ana figuran los edificios River Front 1, The Point, River Front 2, Santa Ana Loft y Bellini por reajuste de conexiones.

También está incluida toda la parroquia Posorja.

Guayas y Los Ríos concentran varias intervenciones

En Guayas, el listado incorpora además a Playas, Samborondón, Durán, El Empalme, Balao, Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan), El Triunfo y Bucay.

En Samborondón constan sectores ubicados entre los kilómetros 1 y 3 de la vía a Samborondón, en La Puntilla, así como Ciudad Celeste y distintas urbanizaciones, condominios, centros comerciales, negocios y establecimientos educativos.

En Los Ríos, las intervenciones alcanzan sectores de Babahoyo, Quevedo, Valencia, Buena Fe, Mocache, Quinsaloma, Montalvo, Baba, Puebloviejo, Urdaneta, Ventanas, Vinces y Palenque.

Manta, Portoviejo y otras ciudades tienen suspensiones

Los cortes de luz en Ecuador incluyen diversos puntos de Manta. Entre ellos están el Centro de Manta, Zona Bancaria, los barrios Jocay, La Victoria, San José, Bellavista 1, La Dolorosa, Santa Fe, Santa Mónica y Los Algarrobos.

En Portoviejo aparecen la avenida Universitaria, barrio San Pablo, Ciudadela El Maestro, avenida Reales Tamarindos, Parque Forestal, vía al Corozo, Solca, Parque La Rotonda, UTM y otros sectores.

En El Oro, el reporte contempla todo Machala y El Guabo, además de la línea de subtransmisión Peaña-La Iberia en Pasaje.

Cortes también abarcan sectores de la Amazonía

La programación de cortes de luz en Ecuador comprende sectores de Sucumbíos, Napo, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.

En Sucumbíos aparecen sectores de Lago Agrio, Cascales, Gonzalo Pizarro, Shushufindi y Cuyabeno. En Napo, las intervenciones comprenden áreas de Archidona y Tena.

En Morona Santiago están incluidos sectores de los cantones Santiago, Sucúa y Logroño. El detalle entregado también enumera sectores de Zamora, Yantzaza, Paquisha, Centinela del Cóndor y Nangaritza, en Zamora Chinchipe.

Más información de los cortes de luz en Ecuador

Preguntas frecuentes sobre los cortes de luz en Ecuador

❓ ¿Por qué hubo cortes de luz en Ecuador este sábado 17 de octubre? Por trabajos de mantenimiento en el sistema eléctrico.

Las intervenciones se realizaron en áreas de transmisión y distribución, incluidas líneas de transmisión, subtransmisión y alimentadores primarios. ❓ ¿A qué hora comenzaron los cortes de luz en Ecuador este 17 de octubre? Las primeras desconexiones comenzaron a las 03:00. Otras interrupciones estaban previstas desde las 06:00 en diferentes sectores del país. ❓ ¿Qué sectores de Quito tuvieron cortes de luz? Sectores de las zonas de Sangolquí y Tumbaco.

En Sangolquí constan la vía Amaguaña, San Juan y San Luis; en Tumbaco, Tumbaco y El Chiche-avenida Oswaldo Guayasamín. ❓ ¿Qué sectores de Guayaquil tuvieron cortes de luz este sábado? Puerto Santa Ana y toda la parroquia Posorja constan entre las zonas afectadas.

En Puerto Santa Ana se incluyeron los edificios River Front 1, The Point, River Front 2, Santa Ana Loft y Bellini. ❓ ¿Qué deben hacer los usuarios ante los cortes de luz en Ecuador? Desconectar equipos y artefactos electrónicos antes de los trabajos.

Las distribuidoras eléctricas y Celec también recomendaron consultar los canales oficiales de cada operadora para conocer el restablecimiento paulatino del servicio.

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