Conductor de bus en supuesto estado de embriaguez intentó huir de la Policía en Macas

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

Una alerta ciudadana sobre un conductor de transporte público movilizó a la Policía Nacional hasta el sector del Terminal Terrestre de Macas, en Morona Santiago. Según informó este 14 de octubre el ECU 911, el hombre supuestamente se encontraba en estado etílico. La intervención policial desencadenó un intento de fuga que quedó registrado en un video que difundió la entidad.

Conductor de bus intentó escapar de la Policía en Macas

Las imágenes muestran el momento en que los uniformados detienen la marcha del bus. El conductor desciende de la unidad y comienza a caminar en dirección contraria a los agentes.

El hombre ingresa a una calle para alejarse de los policías. Sin embargo, un segundo patrullero aparece por esa vía, por lo que el conductor empieza a correr para escapar.

Durante la persecución, uno de los uniformados efectúa un disparo a un costado. En medio de la fuga, el hombre también pierde el equilibrio y cae al suelo.

Pese a la caída, continúa su intento de escape. Finalmente, ante la presencia de los policías, deja de correr y se entrega a los agentes.

Pasajeros bajaron del bus y autoridades remolcaron el vehículo

Después de la intervención policial, los pasajeros descienden del bus. Las imágenes del ECU 911 muestran cómo las personas abandonan la unidad tras el incidente.

Posteriormente, las autoridades retiran el vehículo del sector con una grúa.

El ECU 911 señaló que la alerta ciudadana permitió coordinar la actuación de la Policía Nacional para atender la situación y prevenir riesgos en las vías.

COIP establece 90 días de prisión por conducir ebrio un bus

El artículo 385 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece sanciones específicas para quienes conducen vehículos de transporte público en estado de embriaguez.

Según la normativa, el nivel máximo permitido para estos conductores es de 0,1 gramos de alcohol por cada litro de sangre.

Si un conductor supera ese límite, el COIP establece la pérdida de 30 puntos en la licencia de conducir y una pena privativa de libertad de 90 días.

Además, la normativa contempla la aprehensión preventiva del vehículo durante 24 horas.

Estas disposiciones también alcanzan a los conductores de transporte comercial y de carga, tanto liviano como pesado.

En el caso de Macas, el ECU 911 reportó el supuesto estado de embriaguez del conductor. La aplicación de las sanciones dependerá de la comprobación de la infracción y del procedimiento correspondiente.

Conductor de bus ebrio en Macas; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué ocurrió con los semáforos de Quito este miércoles 14 de octubre de 2026? La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) reportó semáforos fuera de servicio en seis puntos de Quito debido a interrupciones del suministro eléctrico.

Contexto: Los problemas ocurrieron durante la mañana del miércoles 14 de octubre. La AMT desplegó agentes para regular el paso de vehículos y peatones en las intersecciones afectadas. ❓ ¿Dónde están los semáforos apagados en Quito este 14 de octubre? La AMT identificó seis puntos con semáforos fuera de servicio por falta de electricidad.

Contexto: Los lugares reportados son la avenida Río Coca, Eloy Alfaro y Arupos, Napo y Alpahuasi, Alpahuasi y Bartolomé Alves, Bartolomé y Juan Bautista Aguirre, y Eloy Alfaro y Molineros. ❓ ¿Por qué dejaron de funcionar los semáforos en Quito? Los semáforos dejaron de funcionar por la falta de energía eléctrica en distintos sectores de la capital.

Contexto: Las interrupciones del suministro comenzaron cerca de las 23:00 del martes 13 de octubre. Hasta la mañana del miércoles 14, no existía una explicación oficial sobre las causas de los cortes registrados en distintas provincias. ❓ ¿Cómo afectan los cortes de luz al tránsito de Quito? Las interrupciones eléctricas dejaron sin funcionamiento varios semáforos y obligaron a la AMT a regular manualmente la circulación en seis puntos de la ciudad.

Contexto: Los agentes metropolitanos intervienen en intersecciones de alta circulación vehicular para organizar el paso de automotores y peatones, además de prevenir siniestros de tránsito. ❓ ¿Qué medidas tomó la AMT ante los semáforos apagados en Quito? La AMT activó un operativo especial y desplegó agentes de tránsito para controlar la circulación en las intersecciones afectadas.

Contexto: Uno de los puntos de intervención es la avenida Río Coca. El personal operativo coordina el paso de vehículos y peatones mientras persisten los problemas eléctricos. ❓ ¿Cuándo volverán a funcionar los semáforos afectados en Quito? La AMT no informó una hora estimada para el restablecimiento de los semáforos afectados por los cortes de electricidad.

Contexto: Hasta la mañana del miércoles 14 de octubre, la entidad mantenía personal operativo en las intersecciones reportadas. La información disponible tampoco precisaba cuándo se normalizaría el suministro eléctrico en esos puntos. ❓ ¿Qué deben hacer los conductores cuando encuentran semáforos apagados en Quito? El Municipio de Quito recomienda disminuir la velocidad al acercarse a intersecciones sin semáforos operativos y respetar las indicaciones de los agentes de tránsito.

Contexto: Estas medidas buscan facilitar la circulación de vehículos y peatones y prevenir siniestros viales en los cruces afectados por las interrupciones eléctricas.

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