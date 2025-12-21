Un grave siniestro de tránsito dejó como saldo dos personas fallecidas y un herido en la Vía a Yaguachi, a la altura de la Entrada del Recreo. La alerta se recibió a través de la Línea Única para Emergencias 911, informó la Coordinación Zonal 5 y 8 del ECU 911.

Según el reporte preliminar de las instituciones articuladas en territorio, el accidente involucró a varias personas que se desplazaban en motocicletas. El vehículo responsable terminó encunetado en un canal cercano. Testigos indicaron que los conductores estarían en estado etílico al momento del siniestro, aunque las autoridades continúan con las investigaciones.

Coordinación inmediata de autoridades

El ECU 911 coordinó la atención en el sitio con personal del Cuerpo de Tránsito del Ecuador (CTEcuador) y la Salud Coordinación Zonal 8, que brindaron asistencia a los afectados. A pesar de los esfuerzos, dos personas no presentaban signos vitales y fueron declaradas fallecidas en el lugar. La tercera persona involucrada fue trasladada a un centro médico con heridas de consideración.

Testigos y consecuencias del siniestro de tránsito

Los residentes de la zona expresaron su preocupación por la frecuencia de incidentes viales en la vía. Las imágenes del lugar muestran motocicletas y el vehículo involucrado en posiciones irregulares, evidenciando la magnitud del impacto. Las autoridades llaman a la prudencia y a respetar las normas de tránsito, especialmente en vías con alta circulación de motocicletas y peatones.

Recomendaciones para prevenir siniestros de tránsito

Para evitar tragedias similares, especialistas en tránsito recomiendan:

Evitar conducir bajo efectos del alcohol o drogas.

Respetar los límites de velocidad , sobre todo en zonas urbanas y vías secundarias.

, sobre todo en zonas urbanas y vías secundarias. Usar casco y elementos de protección al conducir motocicletas.

al conducir motocicletas. Mantener distancia segura entre vehículos y peatones.

entre vehículos y peatones. Revisar el estado mecánico del vehículo antes de cualquier trayecto.

La Policía Nacional y el Cuerpo de Tránsito continúan con la investigación para determinar responsabilidades y reforzar la seguridad vial en Durán.