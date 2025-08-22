Miembros del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), junto a las comunidades de Palo Quemado y Las Pampas, realizaron un plantón este viernes 22 de agosto de 2025 frente al Ministerio de Ambiente en Quito.

Más noticias

Comuneros de Palo Quemado y Las Pampas rechazan proyecto minero

Los comuneros expresaron su rechazo a un nuevo intento de realizar una consulta ambiental para avanzar con el proyecto minero La Plata, operado por la transnacional canadiense Atico Mining, en el cantón Sigchos, en la provincia de Cotopaxi.

La manifestación buscó visibilizar la oposición a la explotación minera en sus territorios y denunciar una supuesta falta de transparencia en los procesos.

Plantón en Quito

Decenas de comuneros de Palo Quemado y Las Pampas, del cantón Sigchos, se congregaron en los exteriores del Ministerio de Ambiente este viernes.

Con consignas como “No a la minería” y “Viva el agua”, exigieron la paralización de cualquier intento de retomar la consulta ambiental.

El MICC afirmó que este proceso carece de legitimidad, denuncian que “no cumple con los estándares de participación informada y transparente que establece la Constitución de Ecuador“.

Enfrentamientos por el proyecto minero La Plata

Según informó el Movimiento Indígena en sus redes sociales, en marzo de 2024, las parroquias de Palo Quemado y Las Pampas enfrentaron un fuerte enfrentamiento con policías y militares durante un proceso de socialización para la consulta ambiental.

Esta acción, impulsada por el Ministerio de Ambiente, buscaba obtener la licencia ambiental para la explotación de minerales metálicos en el proyecto La Plata.

Sin embargo, el operativo derivó en enfrentamientos que dejaron heridos, algunos de gravedad.

El Ministerio justificó la socialización con base en una sentencia de la Corte Constitucional, que permitía continuar con el proceso mientras se elabora una ley orgánica para regular las consultas ambientales.

Sin embargo, el Decreto 754, sustento legal de estas acciones, fue declarado inconstitucional en por no cumplir con estándares nacionales e internacionales.

Batalla legal entre el Gobierno y los comuneros

El 25 de marzo de 2024, un juez de Sigchos ordenó la suspensión de la consulta ambiental y la desmilitarización del territorio tras una Acción de Protección presentada por la Alcaldía de Sigchos.

A pesar de esta medida, el 5 de agosto de 2024, el juez Darwin Paredes emitió una nueva sentencia desfavorable para los intereses de los comuneros.

Finalmente, este 15 de agosto de 2025, un tribunal de la Corte Provincial de Cotopaxi rechazó la apelación, cerrando la posibilidad de continuar el caso en segunda instancia, mencionó el MICC.

Nuevo proceso de consulta

Luego de esta decisión legal, el Ministerio de Ambiente convocó un nuevo proceso de consulta ambiental para el 23 de agosto de 2025, afirmaron los comuneros.

Las comunidades denuncian que esta iniciativa repite los mismos errores de los años anteriores.

El MICC afirmó que permanecerá vigilante para defender sus territorios y derechos frente a la explotación minera.

Proyecto minero La Plata

El proyecto minero La Plata es una iniciativa de mediana escala ubicada en la parroquia rural de Palo Quemado, cantón Sigchos, provincia de Cotopaxi.

Está operado por La Plata Mining, filial de la empresa canadiense Atico Mining, abarca 2.235 hectáreas y busca explotar minerales como cobre, oro, plata y zinc.

El Gobierno espera que el proyecto genere alrededor de 1 300 empleos directos e indirectos durante la construcción.

Por su parte, la empresa ha invertido 1,76 millones de dólares en un Plan de Relacionamiento Comunitario, con programas sociales y educativos para las comunidades locales.

Te recomendamos