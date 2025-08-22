El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) resolvió sobre 19 impugnaciones contra los candidatos al Consejo de la Judicatura, este viernes 22 de agosto de 2025.

Más noticias:

Resolución del Cpccs sobre las 19 impugnaciones contra los candidatos al Consejo de la Judicatura

El Cpccs resolvió sobre las 19 impugnaciones que se habían presentado contra ocho candidatos al Consejo de la Judicatura, de total de 15.

El Pleno del organismo decidió acoger el informe de la Comisión Técnica sobre impugnaciones del proceso de selección del CJ para el período 2025-2031.

Con esto, el Cpccs inadmitió las impugnaciones contra los postulantes, con el argumento de que las pruebas de respaldo no fueron pertinentes, útiles, conducentes, leales y veraces.

Le puede interesar: La Ministra de Trabajo integra terna de Daniel Noboa para el Consejo de la Judicatura

La moción fue presentada por la consejera Johanna Verdezoto.

Siguiente paso

Superada la fase de impugnaciones, los candidatos deben presentar sus planes de trabajo ante el Pleno del Cpccs.

Finalmente, el Cpccs seleccionará y designará a los nuevos integrantes del Consejo de la Judicatura.

Autoridades siguen como candidatos

La decisión de rechazar las impugnaciones por parte del Cpccs permite que los impugnados no sean sometidos a los cuestionamientos en audiencia pública.

Más noticias: Cpccs tramita ternas para integración del Consejo de la Judicatura

Entre los 15 candidatos están el presidente del mismo Consejo de la Judicatura en funciones prorrogadas, Mario Godoy.

Además, Fabián Fabara, presidente de la Corte de Pichincha, e Ivonne Núñez, ministra de Trabajo.

Enlace externo: Consejo de la Judicatura

Te recomendamos