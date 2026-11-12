Choque múltiple en Naranjal dejó un fallecido y nueve heridos

Fecha de publicación: 12 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 12 de noviembre de 2026

Un choque múltiple registrado la noche del 11 de noviembre de 2026 en la vía Panamericana, sector El Aromo, del cantón Naranjal, provincia del Guayas, dejó como saldo una persona fallecida y nueve heridas.

La emergencia fue reportada a las 22:35 del 11 de noviembre de 2026 al ECU 911 Samborondón, que coordinó la atención con las instituciones de respuesta desplegadas en la zona.

Una persona falleció en choque múltiple en Naranjal

De acuerdo con la información proporcionada por las entidades que atendieron la emergencia, el siniestro correspondió a un choque múltiple.

Como consecuencia del siniestro, una persona fue encontrada sin signos vitales y otras nueve resultaron heridas.

Las autoridades informaron que cinco de los afectados fueron trasladados a una casa de salud cercana, mientras que cuatro recibieron atención prehospitalaria en el lugar.

Varias instituciones participaron en la emergencia

Para la atención del siniestro intervinieron unidades de la Policía Nacional, el Ministerio de Salud Pública, CONCEGUA, el Cuerpo de Bomberos de Naranjal y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Las instituciones desplegaron personal especializado, unidades de tránsito y cinco ambulancias para asistir a los afectados.

ECU 911 coordinó la respuesta

El ECU 911 Samborondón informó que mantuvo la coordinación interinstitucional durante toda la atención de la emergencia, ocurrida en el sector de la Hacienda Bola de Oro, en la vía Panamericana.

Hasta el momento, la información difundida no detalla las causas que originaron el siniestro ni los vehículos involucrados.

Siniestro de tránsito en Naranjal; preguntas frecuentes

❓ ¿Cuántas personas murieron en el choque múltiple en Naranjal? Una persona falleció y otras nueve resultaron heridas en un choque múltiple ocurrido el 11 de noviembre de 2026 en Naranjal, provincia del Guayas.

El siniestro se registró en la vía Panamericana, sector El Aromo. Cinco heridos fueron trasladados a una casa de salud, mientras que cuatro recibieron atención prehospitalaria en el lugar. ❓ ¿Dónde ocurrió el choque múltiple en Naranjal? El accidente ocurrió en la vía Panamericana, en el sector El Aromo, a la altura de la Hacienda Bola de Oro, en el cantón Naranjal. La emergencia fue reportada al ECU 911 Samborondón a las 22:35 del miércoles 11 de noviembre de 2026. Varias instituciones de respuesta acudieron al lugar para atender a los afectados. ❓ ¿Cuántas personas resultaron heridas en el accidente de Naranjal? Nueve personas resultaron heridas durante el choque múltiple registrado en Naranjal.

Cinco afectados fueron trasladados a una casa de salud cercana para recibir atención médica, mientras que otros cuatro fueron atendidos por personal de emergencia en el sitio del accidente. ❓ ¿Qué instituciones atendieron el accidente de tránsito en Naranjal? La Policía Nacional, el Ministerio de Salud Pública, CONCEGUA, el Cuerpo de Bomberos de Naranjal y el IESS participaron en la atención del siniestro. El ECU 911 Samborondón coordinó la movilización de personal especializado, unidades de tránsito y cinco ambulancias para asistir a las víctimas. ❓ ¿Qué provocó el choque múltiple en la vía Panamericana de Naranjal? Las causas del choque múltiple ocurrido el 11 de noviembre de 2026 en Naranjal aún no han sido informadas oficialmente. Las autoridades confirmaron que el accidente dejó una persona fallecida y nueve heridas. Sin embargo, la información difundida hasta el momento no identifica los vehículos involucrados ni las circunstancias que provocaron el siniestro.

Te recomendamos