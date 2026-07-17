CELEC realizará mantenimiento en Coca Codo Sinclair: ¿Afectará el servicio eléctrico en Ecuador?

Celec EP anunció que el sábado 18 de julio de 2026 llevará a cabo un mantenimiento programado en la unidad 3 de la Central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. Este trabajo se realizará entre las 07:00 y las 23:59 horas, durante el cual la unidad permanecerá fuera de operación.

Garantía del servicio eléctrico

A pesar de esta intervención, la empresa pública aseguró que el servicio eléctrico se mantendrá con normalidad en todo Ecuador. Según el comunicado oficial emitido por la Corporación Eléctrica del Ecuador, la generación de energía estará garantizada gracias a las demás unidades de la central y otras instalaciones que forman parte del Sistema Nacional Interconectado.

Actividades programadas durante el mantenimiento

Durante esta jornada, personal técnico de Celec llevará a cabo la limpieza del recinto de escobillas e inspeccionará el rodete de la unidad de generación. Estas actividades buscan asegurar la confiabilidad en la producción de energía y preservar la vida útil de los equipos que conforman la Central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.

Detalles sobre la unidad 3

La unidad 3 tiene una potencia nominal de 187,5 megavatios y permanecerá fuera de operación mientras se desarrollan los trabajos. Sin embargo, las demás unidades de la central, que tienen una capacidad instalada total de 1 500 megavatios, estarán disponibles para operar según los requerimientos del Operador Nacional de Electricidad (Cenace).

Importancia del mantenimiento programado

Celec destacó que los mantenimientos programados son parte de su gestión técnica permanente. Estas intervenciones tienen como objetivo garantizar la disponibilidad y confiabilidad de la infraestructura eléctrica. Además, estas acciones contribuyen a la seguridad del suministro energético para el país y a la preservación del sistema eléctrico nacional.

Preguntas frecuentes sobre el mantenimiento en Coca Codo Sinclair:

❓ ¿Habrá cortes de luz por el mantenimiento en Coca Codo Sinclair? No. Celec informó que el suministro eléctrico se mantendrá con normalidad.

La empresa aseguró que la demanda de energía será cubierta con las demás unidades de la Central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair y otras centrales que forman parte del Sistema Nacional Interconectado. ❓ ¿Cuándo se realizará el mantenimiento en Coca Codo Sinclair? El sábado 18 de julio de 2026, entre las 07:00 y las 23:59.

Durante ese período, la unidad 3 permanecerá fuera de operación mientras se ejecutan los trabajos de mantenimiento programados por Celec EP. ❓ ¿Qué trabajos se realizarán en la unidad 3 de Coca Codo Sinclair? Se efectuarán labores de limpieza e inspección técnica.

El personal especializado realizará la limpieza del recinto de escobillas y una inspección del rodete de la unidad de generación, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de los equipos y prolongar su vida útil. ❓ ¿Qué capacidad de generación tiene la unidad que estará fuera de servicio? La unidad 3 tiene una potencia nominal de 187,5 megavatios.

Aunque esta unidad dejará de operar temporalmente, la central cuenta con una capacidad instalada total de 1 500 megavatios, por lo que las demás unidades estarán disponibles para cubrir los requerimientos del sistema eléctrico nacional. ❓ ¿Por qué Celec realiza este tipo de mantenimientos programados? Para garantizar la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico.

Según Celec, estas intervenciones forman parte de su gestión técnica permanente y permiten mantener la infraestructura en condiciones óptimas, asegurar la disponibilidad de generación eléctrica y contribuir a la continuidad del suministro de energía en el país.

Te recomendamos