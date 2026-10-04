ECU 911 coordinó rescate de cinco personas extraviadas en Baños

Fecha de publicación: 4 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 4 de octubre de 2026

En Baños de Agua Santa, cinco personas extraviadas en el sector El Salto del Ángel fueron localizadas y evacuadas el 3 de octubre de 2026.

La central del ECU 911 Ambato articuló la respuesta inmediata junto a personal de socorro para resguardar al grupo, donde constaba una mujer embarazada.

Este tipo de rescates es frecuente en las zonas turísticas del cantón; lee también sobre el caso de la turista hallada en el río Machay en Baños.

¿Cómo ocurrió la emergencia en Baños?

La alerta ingresó la tarde del 3 de octubre a las 17:26. El reporte indicó que el grupo permanecía extraviado desde las 11:00 en el sector El Salto del Ángel.

Entre los afectados estaba una mujer con tres meses de gestación. La persona presentó dolor lumbar durante la espera.

Operativo de búsqueda e intervención en Baños

La Sala Operativa movilizó a efectivos de la Policía Nacional y al Cuerpo de Bomberos de Baños.

Los equipos de respuesta ingresaron a la zona para efectuar las tareas de rastreo. Las unidades ubicaron a las cinco personas en el sitio.

Si te interesa repasar otros operativos de rescate reportados en el mismo cantón, puedes leer los detalles de la emergencia registrada en las cascadas de Baños.

Traslado de evacuados a centros de salud

El Cuerpo de Bomberos de Baños realizó la evacuación y el traslado en vehículos hacia una casa de salud.

La acción de las unidades evitó afectaciones severas. El reporte confirmó la ausencia de heridos o fallecidos.

Canal oficial activo para emergencias

Las autoridades locales mantienen la evaluación médica de las cinco personas rescatadas mientras reiteran el llamado a los excursionistas a notificar sus rutas antes de ingresar a los senderos de Baños.

El Servicio Integrado de Seguridad recuerda la disponibilidad gratuita de la línea 9-1-1 las 24 horas para atender alertas ciudadanas en todo el país.

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