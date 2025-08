El superintendente de Bancos, Roberto Romero von Buchwald, explicó cómo se encuentra la situación de Banco Pichincha, debido a los problemas tecnológicos en su aplicación móvil, que se registran desde hace dos meses y al altercado del presidente de la entidad, Antonio Acosta, con un cliente que reclamó por el mal servicio.

El Superintendente de Bancos indicó este miércoles 6 de agosto de 2025 que Banco Pichincha tuvo fallas en la aplicación móvil, mientras que los otros canales tuvieron un funcionamiento normal. Por esos problemas que generaron a los usuarios, la entidad financiera será sancionada.

Roberto Romero dio una explicación del proceso en la siguiente entrevista:

¿Cómo avanza la sanción contra Banco Pichincha por las fallas en su plataforma tecnológica?

Se sigue el debido proceso para sancionarlo por el mal servicio que prestaron por la caída de la aplicación móvil. No hay que ser alarmistas en el sentido de que los demás canales de atención sí estuvieron operando. En la web y las agencias con las ventanillas de servicio, el balcón de servicios, los cajeros multifunción, o sea, todos los demás canales de atención estuvieron funcionando, pero como hubo fallas en la app produjo mucho malestar en los ciudadanos.

¿Qué pasó el lunes, 4 de agosto?

Nosotros estábamos recopilando la información de los clientes molestos porque ellos son los que me importan, pero aparecieron personas que empezaron a alarmar y sobredimensionar el error del banco.

¿El altercado del presidente del Banco con un cliente exacerbó el problema?

Fueron eventos desafortunados que ocurrieron en el mismo momento que el banco tenía problemas con la app. Empezaron a decir mentiras como que iba a haber un feriado bancario, que iba a ver inestabilidad, que los bancos iban a hacer nuevamente un congelamiento de fondos; todo eso es mentira.

¿Cuál es la situación de Banco Pichincha y de las entidades?

Señores ecuatorianos, tranquilos, el sector financiero ecuatoriano es solvente, es seguro. Banco Pichincha tiene las provisiones que se necesitan, tiene la liquidez para poder responder a las demandas de retiros de todos los clientes a nivel nacional. Por supuesto, el banco va a tener que defenderse porque ya inicié el proceso sancionatorio. Todas las instituciones financieras tienen bastante liquidez. Vamos a tener un crecimiento muy saludable este año. Va a ser más grande el crecimiento que 2024.

¿A quién se denunció?

A ese grupo de personas que empezó a hacer bullying, asustando a la gente, les tuve que poner una denuncia en la Fiscalía el lunes. Provocar pánico financiero está penado por la ley. Si yo no lo hubiera hecho, dejaba de hacer mi trabajo. En ningún momento estoy saliendo a defender un banco. No, estoy saliendo a defender a la ciudadanía, a defender al sector financiero porque nos puede afectar a todos. No pueden repetirse las debacles del pasado, simplemente por un rumor. El banco se merece la sanción, lo vamos a sancionar, siguiendo el debido proceso.

¿Cuánto tiempo por toma el proceso administrativo?

Lo vamos a hacer lo más pronto posible, lo más rápido posible, pero cumpliendo con todo lo que me obliga la ley. Es como un mini juicio. Tengo que presentar los informes de la investigación sobre cuáles fueron todas las inobservancias que hubo. Luego, tengo que notificar a la institución, le tengo que dar tiempo para que presente sus descargos. La Superintendencia tiene que evaluar las pruebas de cargo y descargo, de ahí nosotros emitiremos la respectiva sanción.

¿Se retiraron 160 millones de dólares el lunes 4 de agosto?

Lo peor que puede pasar es que vaya una persona a retirar 100 o 200 dólares de su cuenta y que el banco no se los dé. Entonces, ¿qué le dije al banco? Ten la liquidez suficiente para que no exista ni un reclamo de nadie de que ha querido retirar algo de dinero y no se le ha podido pagar. ¿Qué hizo la institución? Como está bien financieramente hablando, le puso liquidez a todas sus agencias. Las personas que estaban acostumbradas a usar la app fueron a las ventanillas; por eso, hubo un poco de fila. Pero, resulta que por culpa de estas personas que querían incitar a la incertidumbre, la gente se asustó y fue a retirar su dinero el día lunes.

No pasó nada, porque el banco respondió bien y pagó esos retiros: 160 millones de dólares. Pero ya cuando se develó que las cosas no eran como decían estas personas que querían crear pánico, el martes todo regresó a la normalidad. La misma gente que retiró la plata ya la estaba depositando de nuevo en el banco.

Lo bueno es que esta institución tiene la liquidez apropiada para soportar y atender este pico de retiros, que no es poca cosa. Por suerte, digo, porque ¿qué hubiera pasado si estas personas querían desestabilizar, tal vez, a una institución más chiquita?. De pronto ahí, sí la hacían quebrar.

Ahora que se portaron mal, se portaron mal; o sea, tuvieron problemas con su app, nadie lo niega. Por eso se sigue el proceso sancionatorio.

¿Cómo está el sector financiero?

Hay estabilidad institucional en todo el sector financiero. El Pichincha es el banco más grande y está bien. Pero en la parte operativa tuvo problemas con la app, nadie lo oculta y por eso vamos a seguir la medida sancionatoria. Pero a las personas que tenían malas intenciones les puse la denuncia para que la Fiscalía investigue. Esa gente mentía y estaba desinformando. Aquí yo tengo que proteger a las personas, tengo que asegurarme que las personas sientan que cuando quieran retirar sus ahorros lo pueden hacer y que estén tranquilos. Hay una Superintendencia que se asegura que los bancos le entreguen el dinero de los ahorros a sus clientes.

¿Qué respuesta ha habido de la Fiscalía?

Si es que la Fiscalía logra sustentar las pruebas, se puede sancionar de 5 a 7 años de prisión. Las investigaciones tienen que llevarse a cabo porque hay que evitar que esto vuelva a ocurrir. Mi preocupación profunda es que las instituciones den buenos servicios. Yo soy el superintendente de los clientes de los ecuatorianos. Tengo que decir: tranquilos, todo está bajo control.

¿Cuánto tiempo demorará para tener una decisión sobre la sanción contra el banco?

Estos procesos no son a dedo. Vamos a hacerlo lo más pronto posible y diligentemente, respetando la ley.

