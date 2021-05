Ecuador recibirá la mayor cantidad de vacunas anticovid-19 en el segundo semestre de 2021

Ecuador negoció 20 097 155 dosis anticovid-19 con las proveedoras: Pfizer-BioNtech, Sinovac, iniciativa global Covax Facility y AstraZeneca. En el primer semestre de este año, es decir, entre enero y junio, se espera la llegada de 5 390 100 de fórmulas.

Pero, en el segundo (julio-diciembre) arribará la mayor cantidad: 14 707 055. Lo explicó el Gobierno, por medio de un video difundido en las redes sociales del presidente Lenín Moreno y de la Secretaría General de Comunicación, este miércoles 5 de mayo del 2021.



Del total mencionado para el segundo semestre, Pfizer enviará 4 354 935, Covax 5 922 120 y AstraZeneca 4 430 000.



En este espacio además se informó que la población a vacunar son 10 millones de ciudadanos. Si comparamos ese número con el total de habitantes a la fecha, 17,5 millones, se obtiene que se logrará inmunizar al 56,9% de la población en territorio nacional, restando a los menores de 18 años.



Para la adquisición de las fórmulas se obtuvo USD 298 millones: USD 150 puso el Banco Mundial y USD 148 el Banco Interamericano.



El Gobierno actual, que concluirá su gestión en 19 días (lunes 24 de mayo del 2021), ha continuado con las negociaciones con otras proveedoras de vacunas, con quienes los diálogos están abiertos. Entre ellas, al estadounidense Johnson & Johnson y la rusa Gamaleya, que desarrolló la dosis Sputnik V. Aunque por meses se dijo que no con la fabricante rusa porque supuestamente no tenía acreditaciones suficientes.



Camilo Salinas, ministro de Salud Pública, sostuvo a EL COMERCIO que las negociaciones con estas dos firmas avanzan, pero aún no tienen un convenio firmado. Aún no hay nada definido con Moderna, comentó.

El Gobierno actual además ha entregado la información a la comisión de transición, conformado por el presidente electo Guillermo Lasso, para que los procesos de negociación avancen. “En esta semana se darán sesiones de transición con los laboratorios. Todo plan requiere que el insumo llegue a Ecuador y depende de la producción internacional, por eso es fundamental asegurar que los cronogramas de envío se cumplan”, según el video publicado por las autoridades.