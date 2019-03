Ecuador niega que intentara intercambiar a Julian Assange por deuda con Estados Unidos

LEA TAMBIÉN

Ecuador negó el miércoles 27 de marzo del 2019 que haya pretendido entregar al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a Estados Unidos a cambio de una reducción de su deuda externa, según filtraciones publicadas por ese portal.

“Es una mentira absurda, que por supuesto va en contra de la dignidad del país”, expresó el canciller José Valencia en declaraciones a Radio Visión de Quito.



Los cables de WikiLeaks mencionan que el presidente Lenín Moreno intentó “vender” a Estados Unidos la custodia de Assange, quien desde 2012 está asilado en la embajada ecuatoriana en Londres, a cambio de un alivio de la deuda para Ecuador.



El canciller protestó por las filtraciones de WikiLeaks que involucran al mandatario. Son “una afrenta, es un mal uso de información privada para empezar y luego, por cierto, una actitud absolutamente injustificada desde todo punto de vista”, dijo.



“No vamos a tolerar que, además de usarse un portal para interferir en canales de comunicación privados de la gente, del jefe de estado de los ecuatorianos, encima de eso se lancen inventivas, se lancen insultos”, agregó.



Valencia apuntó que el país ha dado a conocer sus puntos de vista sobre el tema a Assange y a sus abogados, y que “va a actuar conforme al derecho internacional”.



“No le puedo anticipar cuál va (a ser) ni cuándo se puede decidir algo con respecto a esta situación, pero ciertamente vamos a actuar”, señaló el ministro, explicando que Ecuador no es deudor de Estados Unidos.



“Yo no sé qué le ha picado a él (Assange) después de toda la protección que le ha brindado el Estado ecuatoriano”, sostuvo.



Desde octubre, Ecuador aplica un protocolo que regula las visitas, comunicaciones y salubridad del fundador de WikiLeaks ante lo que considera constantes injerencias de Assange en asuntos internos de Quito y de otros países.



El incumplimiento de las reglas derivará en la “terminación del asilo”, de acuerdo con el documento.



Assange se refugió en 2012 en la embajada ecuatoriana para evitar entonces ser extraditado a Suecia, que lo reclamaba para enfrentar acusaciones por supuestos delitos sexuales.



Aunque esas causas no prosperaron, el australiano sigue en la legación debido a que Londres se ha negado a entregarle un salvoconducto, pues mantiene una orden de detención contra él por violar las condiciones de su libertad condicional en el marco del caso sueco.



Asimismo sostiene que podría ser extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por difundir miles de secretos oficiales de esa nación a través de su página web.