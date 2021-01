Municipios liberan la movilidad, pero mantienen otras medidas

Libre circulación vehicular, limitaciones en los aforos de los locales al 50% y controles del espacio público para evitar las aglomeraciones son algunas medidas adoptadas en Guayaquil, Cuenca, Riobamba, Ibarra y Ambato. En Manta y Esmeraldas, adicionalmente, se estableció un horario para ingresar a las playas.

En estas ciudades, los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) cantonales se reunieron ayer 4 de enero del 2021, luego del pedido hecho por su par nacional y el presidente Lenín Moreno.



En otras urbes aún se analiza sobre cómo controlar la expansión del coronavirus.



La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas informó que trabaja con los 221 cabildos para aplicar las medidas necesarias. El COE nacional pidió la colaboración de los gobiernos locales para que se adopten acciones, dentro de sus competencias, que eviten la propagación de la enfermedad.



El Municipio de Guayaquil fue uno de los primeros en pronunciarse sobre las restricciones que se aplicarán.



La alcaldesa Cynthia Viteri reiteró que en ese cantón hay libre circulación vehicular, aforo del 50% en centros comerciales y 30% en gimnasios, se aplica el teletrabajo y se cierran los malecones y parques. Estas medidas, anunciadas el domingo, regirán durante los próximos 20 días.



Ayer también se prohibió realizar ceremonias de graduación en colegios y el cierre de ciertas ventanillas para trámites municipales, como el cobro del impuesto predial.

El COE nacional recordó que la emergencia continúa, por lo que seguirá tomando decisiones sobre las fronteras, los aeropuertos y las clases. Y pidió a las intendencias no autorizar espectáculos en los espacios públicos del país.



Por eso, en Cuenca se mantendrá una reducción de los aforos y la prohibición de eventos de masiva concurrencia. El alcalde Pedro Palacios dijo que los bares, discotecas y centros de tolerancia tampoco podrán abrir sus puertas.



Palacios explicó que se tomarán nuevas medidas, dependiendo de la evolución de los casos de covid-19; para ello se cuenta con una ordenanza que regula las medidas de prevención del virus. En la ciudad hay libre movilidad vehicular, pero solo de 05:00 a 23:00.



Un horario similar para el tránsito se aprobó en Ambato. Allí se aplicará la restricción para los autos particulares, de 23:00 a 05:00. En ese lapso se realizarán operativos conjuntos de varias entidades.



El director de Tránsito y Movilidad del Municipio, Carlos Guerrero, indicó que por incumplir la medida se retendrán los vehículos por 48 hora, sin pagar multa, pero sí los gastos por el traslado de la grúa y el uso del parqueadero.



El Municipio no emitirá salvoconductos e informó que solo podrán circular vehículos por emergencias médicas por fuera de ese horario.

Restaurantes, cafeterías, mercados y centros comerciales funcionarán con la mitad de su capacidad de atención. Bancos, gimnasios, iglesias, cines, teatros, auditorios y sitios de diversión como bares o discotecas lo harán con el 30%.

A las reuniones solo podrán asistir 25 personas y en las canchas deportivas podrán estar 20 asistentes y sin público.



En Riobamba se ratificó la libre movilidad, no se harán eventos masivos y se controlará la campaña política. El aforo de los establecimientos comerciales se mantiene a la mitad y no se venderá licor, desde las 23:00 hasta las 05:00.



En Ibarra también se habilitó la libre circulación. Los restaurantes y centros comerciales operarán a la mitad de su capacidad para recibir a sus clientes y los buses podrán transportar pasajeros solo sentados.



César Escobar, director de Seguridad Ciudadana del Cabildo, señaló que hay 44 bares, discotecas y centros de tolerancia que podrán reabrir. Estos sitios están autorizados a laborar con el 30% de aforo.



En Manta se resolvió que las playas funcionarán entre las 05:00 y 15:00 y los locales de esos balnearios, hasta las 17:00. Los vehículos podrán circular de 05:00 a 23:00. Los demás establecimientos podrán atender con el 50% de su capacidad y las reuniones no podrán exceder las 25 personas.

La venta de licor está prohibida de viernes a domingo y durante los feriados. No se puede consumir bebidas alcohólicas en espacios públicos.



En Portoviejo, el COE cantonal tenía previsto reunirse la tarde de ayer para emitir una resolución. En Chone, Jipijapa, El Carmen, Rocafuerte y otros cantones también deberán reunirse esta semana.



El COE de Santo Domingo tampoco se pronunció hasta la tarde de ayer. El intendente de Policía, Wilson Rumiguano, aseguró que el organismo tiene que definir el funcionamiento de los centros de diversión nocturna y otros espacios.



En Esmeraldas se mantiene la libre movilidad y el funcionamiento de bares y discotecas que cuenten con los permisos avalados por el Municipio.



La playa de Las Palmas podrá habilitarse de 06:00 a 17:00 de lunes a domingo, y están prohibidas las fiestas clandestinas y en la vía pública. Las licorerías podrán abrir de 14:00 a 23:00, de lunes a sábado y, se prohíbe el consumo de alcohol en los alrededores a esos locales.