Disparan a 5 policías en las protestas de EE.UU. tras movilizar Trump al ejército

Al menos cinco policías de Estados Unidos fueron alcanzados por disparos durante las violentas protestas por la muerte de un hombre negro bajo custodia policial, horas después de que el presidente Donald Trump declarara que desplegará el ejército para frenar la propagación de los enfrentamientos.

Trump aumentó las tensiones al posar ante los medios delante de una iglesia con una Biblia en la mano, después de que agentes de la ley dispararan balas de goma y gas lacrimógeno para desalojar a los manifestantes y permitir que el presidente pudiera llegar caminando a la iglesia tras ofrecer un discurso en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca.



Los manifestantes incendiaron un centro comercial en Los Ángeles, saquearon tiendas en la ciudad de Nueva York y se enfrentaron a la policía en St. Louis (Missouri), donde cuatro oficiales fueron llevados al hospital con heridas sin gravedad. Un quinto agente fue disparado durante las protestas en la zona de Las Vegas Strip, según dijo la polícia.

La policía antidisturbios persigue a un hombre mientras despejan a los manifestantes del Parque Lafayette y el área que lo rodea frente a la Casa Blanca para que el presidente Donald Trump pueda llegar.