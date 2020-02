Fiscal Diana Salazar ofrece en EE.UU. conferencia sobre el futuro de las operaciones antilavado en América Latina

LEA TAMBIÉN

La Fiscal General del Estado, Diana Salazar, ofreció una conferencia este jueves 6 de febrero de 2020. La intervención de la Fiscal fue titulada 'El futuro del anti-lavado de dinero en América Latina'. El panel fue organizado por Americas Society y Council Of The Americas, dos organizaciones dedicadas a la discusión sobre temas anticorrupción.

La Fiscal General inició su intervención haciendo un resumen del caso Sobornos. "Una trama de corrupción que identificamos en una publicación que se dio en un medio digital. En esta encontramos aportes ilegales a la campaña del expresidente Rafael Correa. Se había estructurado una organización encargada de receptar dinero ilícito a cambio de obtener contratos. El mecanismo existió por 10 años y permitió que esta organización política tenga el control y generar un estado de propaganda".



"Ellos financiaban las campañas", pero no terminaba allí, aseguró Salazar. "También todas las inauguraciones que realizaba el Gobierno. Pagaban los cumpleaños, viajes en avión".



"Encontramos además un registro en un computador. Una muy bien llevada y estructurada contabilidad que llevaba una asesora cercana a Rafael Correa. Tenemos ministros y altos empresarios en un mismo caso", agregó.



Entre las herramientas que utilizan los sistemas anticorrupción para realizar investigaciones, Salazar mencionó que "estamos haciendo uso de la cooperación eficaz. Se da la posibilidad de que las personas que forman parte de estos sistemas cuentan. Pero hay que dar beneficios".



"Este delito es transnacional y debemos fortalecer la cooperación internacional", concluyó Salazar durante su primera intervención.



La cooperación, dice Salazar, "se basa en ese principio de confianza. Que las autoridades vean que estamos en el mismo camino y que se tenga la segurida de que esa información va a ser utilizada en el fortalecimiento de las investigaciones".



Como ejemplo de éxito en la cooperación internacional, Salazar mencionó el caso FIFA. "Fuimos el primer país de Latinoamérica en conseguir una sentencia", dijo refiriéndose al expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). Paraguay y Uruguay entregaron información y testimonios de testigos. Es la cooperación y el intercambio. Más allá de los canales formales, que suelen volverse democráticos, el tener la posibilidad de enviar un Whatsapp al fiscal que está en otro lado, ayuda mucho".



Salazar mencionó también el rol de los países con políticas de secreto bancario. "Se estima, según datos del SRI, que 30 000 millones se encontraban fuera de las frontera. La intención era repatriar estos fondos y repotenciar la economía. Estos USD 30 000 millones podrían no ser la realidad porque hay muchas cifras que son oscuras".



Sobre la prohibición de que funcionarios públicos tengan cuentas offshore, la Fiscal dijo que no está segura de "cuán efectiva sea esta medida porque el crimen va cambiando y surgen nuevas formas de ocultar este dinero. La delincuencia va cambiando. Ya no se va a abrir una cuenta a nombre suyo, va a buscar testaferros".



En este sentido, agregó que "no es que la corrupción está terminando. Simplemente van buscando nuevas formas de ocultamiento".



"Debemos ser cuidadosos. El camino que debemos seguir es, si las jurisdicciones de los estados, no quieren tener dinero producto de la corrupción, debemos cooperar. Tratar de ajustar legislaciones a fin de conocer el verdadero y sobre todo el beneficiario final de estos fondos".



La carrera de Salazar



El repunte de la carrera de Diana Salazar inició cuando era investigadora en la Fiscalía, cargo con el cual se logró importantes avances en casos como el de Luis Chiriboga, exdirector de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), o el de los nexos entre el exvicepresidente Jorge Glas con la constructora brasileña Odebrecht.



Fue nombrada directora general de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) por el presidente Lenín Moreno en febrero de 2018. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (Cpccs-t) la design como Fiscal General en abril de 2019.



También fue designada, en enero de 2020, como una de las cuatro juristas que el Ministerio de Relaciones Exteriores designó para integrar la Oficina Internacional de la Corte Permanente de Arbitraje, con sede en La Haya, Países Bajos.