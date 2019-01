Diana Carolina había reportado agresiones físicas y verbales con llamadas al ECU 911

LEA TAMBIÉN

María Paula Romo, ministra del Interior, indicó que Diana Carolina, de 22 años, que fue asesinada la noche del sábado 19 de enero pasado, tras recibir puñaladas en el cuerpo, que le propinó su pareja en Ibarra, había llamado al ECU 911 varias veces para reportar que era víctima de violencia. Las declaraciones las hizo este lunes, 21 de enero del 2019, durante una entrevista.

La ministra Romo dijo que “la víctima hace una llamada al 911, hace una llamada de auxilio, se encontraba en un patio de comidas y ella habla de agresiones físicas y verbales. Al parecer había algunas llamadas anteriores, un proceso en la Junta de Protección de Derechos de la Niñez en la ciudad de Ibarra y esto es comunicado al 911 por teléfono; tratándolo como un asunto de violencia intrafamiliar el 911 envía a un grupo de policías que son policías preventivos y ahí comienza lo que se maneja con una serie de errores”.



La funcionaria señaló que “lo que agrava el caso de Ibarra es que se produce a vista de los ciudadanos y de los policías que asistieron la emergencia. El caso requiere explicaciones y sanciones para quienes no actuaron. En este caso se cometieron una serie de errores en el procedimiento”. Acerca de los actos cometidos en Ibarra dijo que no se puede demandar justicia, paz y convivencia pacífica con actos violentos como los registrados en esa ciudad luego del femicidio de Diana Carolina.



María Paula Romo lamentó los casos de Martha y Diana Carolina y dijo que los actos tienen como factor común la “violencia contra las mujeres, violencia machista. La violencia contra las mujeres no tiene nacionalidad y tampoco debería tener una bandera política”.



El procesado fue detenido a las 22:30 del sábado, tras mantener secuestrada a la víctima por 90 minutos. Luego fue trasladado a la cárcel regional de Latacunga.



El agresor de Diana Carolina enfrentará un proceso por el delito de femicidio. La audiencia de flagrancia se realizó ayer (20 de enero del 2019) en el Comando de Policía de Imbabura, a puerta cerrada, por tratarse de un tema que conmocionó al país.