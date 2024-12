El ministro de Agricultura de Ecuador, Danilo Palacios Márquez, aborda en esta entrevista cómo afronta la sequía, incendios y la crisis productiva en el sector agropecuario. Detalla las acciones de apoyo a los agricultores y ganaderos; los avances en sistemas de riego; la situación y déficit de la producción de maíz y los esfuerzos para mantener la sostenibilidad del sector. Además, explica los acuerdos con productores e industriales para enfrentar la escasez, regular los precios y mejorar la productividad.

Más noticias

¿Qué está haciendo para afrontar la triple crisis que afronta el agro y la ganadería?

En sequía o incendios se identificó áreas afectadas. Luego se ha llegado con ayuda agropecuaria para alimentar al ganado. Entregamos vitaminas, desparasitantes para esté en mejor forma y resista.

Hemos estado cerca y he pedido a nuestros técnicos distritales que estén pendientes y atendiendo al productor en territorio. Entregamos en Manabí, Cotopaxi, Loja, El Oro sistemas de riego. Para el próximo año hay 22 millones de dólares para estos sistemas.

Desde BanEcuador hemos creado productos para atender y ayudar al productor. Si necesitan construir su pozo de riego, mejorar su sistema de riego con bomba o motor estamos atendiendo con créditos.

Una queja de los productores es que el MAG no llega a todo el territorio para solventar con asistencia técnica y ayudas económicas…

Sí. Identificamos y focalizamos donde tenemos mayor problema por incendios y sequía. Hay mayor presencia con 440 mil asistencias técnicas. Ojalá pudiéramos estar en todos los lugares.

¿Qué porcentaje queda pendiente?

Estamos trabajando con autoridades locales. En Cotopaxi, por ejemplo, tenemos un convenio con la Prefectura para coordinar y asistir con acometidas de agua, acceso a tierras agrícolas. Con municipios entregamos cerca de 18 mil títulos de tierra. Se contrasta la información y entregar títulos auténticos. Estamos entregando certificados del Registro de la Propiedad para que el productor tenga el bien para heredarlo u obtener un crédito.

Un sector afectado es el maicero ¿En cuánto decreció la producción, cómo se perfila el ciclo agrícola a abril del 2025 ¿Cuál es la oferta y demanda y a qué acuerdos se ha llegado con este sector que tiene diversas posiciones?

Hemos tenido afectación con menos rendimientos del 20% al 40%, no solo del maíz sino de todos los productos, por horas luz y temperaturas extremadamente altas.

Identificamos con base en auditorías de campo y una nueva herramienta de inteligencia artificial para tomas satelitales las zonas que aún tienen cultivo. También las que ya fueron cosechadas y las afectadas por rendimiento. Con base en eso decidimos importar 95 mil toneladas, que cubrirán la necesidad de diciembre y enero.

Y, como usted bien lo dijo ¿Qué va a pasar hasta abril? Ahora, la mayoría de productores, que no tienen un sistema de riego, esperan la llegada del invierno para la siembra. Estamos en la primera semana de diciembre y aún no se presentan lluvias. Normalmente, el ciclo del cultivo de maíz es de entre 120 a 130 días. Es decir, una vez que se siembra la cosecha va a salir en abril.

¿Qué va a pasar entre marzo y abril y de cuánto es el déficit?

Tenemos que hacer esa segunda reunión para analizar y autorizar una importación. Eso permitirá cubrir esos meses donde puede crearse un desabastecimiento.

Identificamos que hay un déficit de 152 mil toneladas de maíz. La demanda que existe en el país es de 1,7 millones de toneladas, mientras la producción que hemos calculado es de 1,5 millones. También hay que considerar lo que se importó a inicios del año anterior que juega también en la oferta.

¿Cuántos productores no tienen sistemas de riego?

Un 80% de productores pequeños no dependen o no tienen este sistema de las ocho provincias productoras de maíz. Esta situación hay que analizarla más: En cultivos históricos de arroz, banano, cacao, lamentablemente hay productores, que en épocas buenas (de precios), aprovecharon e instalaron su sistema de riego. Pero hay otros que no quisieron.

El Ministerio entra para ver cómo ayudar y facilitar, ya sea un crédito o iniciar un proyecto de inversión para crear un sistema de riego que ayude a un sinnúmero de productores pequeños.

Pero ¿a dónde quiero llegar? No solo es una responsabilidad del Estado sino del productor, de cuidar su negocio y tratar de ser eficiente. Por esto nos hemos enfocado en cómo preparar y enseñar a producir mejor; cómo manejar sus finanzas; enseñar a manejar el flujo del dinero y que sean sostenibles.

¿Cómo evalúan las asistencias técnicas?

Damos seguimiento junto con las asociaciones para asegurar la producción y comercialización. Hemos realizado 300 enlaces comerciales con la Corporación Favorita; 2 050 encuentros comerciales con mayoristas beneficiando a 70 mil productores. Se generó un giro económico de 20 millones de dólares.

En el programa de agricultura familiar campesina con los pequeños productores que atienden al 60% de la producción de la canasta básica, están registrados con carné y certificados 20 200 productores. Hemos realizado 335 circuitos alternativos de comercialización, que generaron seis millones de dólares en ventas.

Si sumamos agricultura familiar campesina y el resto de programas generamos 27 millones de dólares de ventas de productos. Realizamos todas las semanas ferias en ministerios, prefecturas, Asamblea. El consumidor puede identificar los sellos AFC y ayudar a nuestros productores.

¿Qué hacen con los intermediarios de maíz?, ¿Por qué cada vez que hay anuncios de escasez, el precio supera al internacional?

Tiene razón. Hablando de maíz lamentablemente hay intermediarios buenos y malos. En el análisis que he hecho, el mayor porcentaje está del lado que causa daño. En Pichincha están comprando maíz a 22 dólares cuando el precio referencial es de 16,50 dólares.

Siempre digo a los productores que denuncien. Ayúdennos a identificar a los intermediarios, que causan daño, para ir con intendencia, en operativos. Hemos tenido éxito, pero cambian el precio y luego vuelven.

Vengo del sector privado y siempre he pensado que mientras menos intervenga el gobierno es más saludable. Son los actores que tienen que intervenir y empoderarse de su negocio. Deben activarse.

Hemos logrado que se sientan en una sola mesa. Hemos hecho tres ruedas de negocios entre productores, industriales y comerciantes para conectarlos.

¿Por qué no se logra este equilibrio de precios?

Falta producto y por otro lado existe un grupo de productores en Los Ríos, que dicen que hay suficiente. Les pregunto: ¿Dónde está y por qué no venden, cuando los precios están más altos que el referencial?

Dan a entender que se está especulando, tratando de vender al mayor precio posible. Lamentablemente con falta de visión, porque es importante tener un equilibrio en la cadena productiva del maíz.

¿Qué gano como productor ocasionando un daño económico, provocando la quiebra de un actor de la cadena? Mañana no voy a tener quién me compre el producto.

¿Se va a revisar los precios con el sector?

Vamos a hacer la mesa técnica este mes (diciembre) para analizar el precio y costos del maíz. Hay un pedido de revisión y hemos actuado de manera transparente, responsable y realista. Una de las cosas que siempre he dicho a los productores: el mercado lo tenemos aquí nosotros somos los consumidores. Tenemos que ser conscientes de cuál es la capacidad de absorción del mercado. También vamos a hacer una mesa técnica del sector del arroz, pero ahí no hay mayor problema.

El sector avícola vive descontento por la escasez y el precio…

Los pequeños productores de pollo y cerdo están desesperados porque no les da el precio y están a punto de salirse de los negocios. En huevos va a crearse un desabastecimiento porque como los costos no les da no llegan hasta que la gallina ponga; la venden antes para salir y no verse perjudicados. Entonces, la gallina ponedora no cumple su fin y es vendida para carne. De a poco se va a sentir el desabastecimiento sino se logra un equilibrio de costos que sostenga la cadena.

¿A qué acuerdo llegó con el cluster cárnico, porque también tienen altos costos y eso afecta la posibilidad de exportar?

Sí. Esa es una realidad que tenemos y estamos apuntando con asistencia técnica, porque tenemos que ser eficientes y productivos. Cuando mejora su productividad mejora sus costos. La otra parte en donde tenemos que trabajar es en la calidad hablando de carne o leche. Para exportar tenemos que cumplir los parámetros de calidad, que exige el mercado.

En el sector cárnico hay un grupo que están preparados para exportar carne. Desde el sector industrial avícola se está exportando pollo a Bahamas y hubo una exportación de cerdo, que se realizó meses atrás. Tenemos abierto el mercado para exportar ganado en pie a Emiratos Árabes Unidos, pero tenemos que prepararnos. Como usted bien dice y eso es una realidad tenemos que cambiar si queremos abrirnos al mercado. Tenemos que ser competitivos en costo de insumos, mejores prácticas agrícolas para ser productivos, mejorar la calidad de nuestros productos.

¿Qué ocurre con la leche, que también afronta inconvenientes?

Personalmente me preocupa el producto de leche, donde siempre tenemos problemas. Meses atrás firmamos un reglamento con todos los actores en consenso. Recuerdo que en la primera reunión que tuve con ellos les dije: Señores, el reglamento no va a solucionar 100% el precio y la venta del producto.

Tenemos que trabajar de manera conjunta abriendo mercados. La realidad es que la producción es superior a la demanda: producimos 5 millones de litros diarios y existe la industria formal e informal. El 40% de lo que producimos se vende a la industria formal, que fue la que estuvo dispuesta a firmar el reglamento. La industria informal no estuvo presente y hoy es la que está causando este problema, de que se está pagando precios que no corresponden.

¿Qué van a hacer con este 60% de informales?

Tenemos que hacer que se formalicen, identificar y exigir que cumplan lo que se ha establecido. Tenemos que trabajar con industria y productores, porque la industria también se ve afectada porque hay una competencia informal que le quita mercado.

Incluso llega leche de contrabando por las fronteras…

Hay que abordarlo con todos los actores para encontrar una solución. Hemos venido trabajando en ese acuerdo que tuvimos, de encontrar nuevos mercados de nuestro lado. El propósito del tratado de libre comercio con China, donde se habla del producto lácteo y ya fueron calificadas las industrias por delegación china. Hemos empezado a hacer conexiones entre importadores y exportadores para empezar a vender nuestros productos. Estamos trabajando en un programa para vender de manera humanitaria a países como Haití, en acuerdos comerciales entre países para sacar la leche.

Con FAO estamos apoyándonos para ver países como Angola, que importa el 98% del producto. Estamos tratando de ver si colocamos leche para generar mayor demanda y estabilizar los precios.

¿Qué hacen frente al bajo consumo de leche y alta desnutrición infantil, sobre todo en la Amazonía?

Trabajamos de manera articulada con ministerios. Hemos identificado que la cultura de alimentación en la Amazonía es diferente a la que hemos querido generalizar en nuestros programas. Estamos tratando de cambiar para poner otros productos para que los niños lo reciban con agrado y sea exitoso. Se va a bordar en las zonas de mayor desnutrición. No tengo el dato exacto, pero conozco que sí hemos disminuido, no significativamente.

Mire lo que sucede en el campo, nuestros agricultores ganaderos prefieren vender su producto y no dar la leche a los niños. Esto tiene que ser diferente, primero guardo para alimentar a mis hijos y luego vendo el producto. Esto hay que trabajarlo.

Su hoja de vida