Cuatro temas generaron debate en el análisis de la Pro forma 2019

La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea se tomó cinco días para elaborar el informe de la Pro forma 2019, que fue aprobado la tarde del viernes con seis votos a favor y dos abstenciones.

A diferencia del año pasado, la Pro forma se tramita ahora en la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por un asambleísta del oficialismo.



Cuatro temas fueron los que generaron más discusión entre los legisladores. El más sensible fue la menor asignación de recursos para el Ministerio de Educación y las universidades.



La Cartera de Educación solicitó a Finanzas USD 675 millones, pero en la Pro forma constan USD 394 millones. En la asignación para las universidades hay una reducción de USD 145,1 millones.



El asambleísta Patricio Donoso (Creo) decidió abstenerse de votar porque consideró que “debió quedar más clara una recomendación para que se restituyan los USD 145,1 millones a las universidades”.



El asambleísta Marcelo Proaño, del ala correísta, quien también se abstuvo, dijo que esperaba que se incluyera una observación sobre el cumplimiento de la norma constitucional, que señala que las asignaciones a la educación y la salud deben incrementarse anualmente en 0,5%.



Según Proaño, “Finanzas no está comparando la asignación del 2019 con el presupuesto inicial del 2018, sino con el presupuesto ejecutado”.



El segundo tema fue el de las concesiones, con las cuales Finanzas espera recibir USD 1 000 millones el próximo año.



Durante su intervención en la Asamblea Nacional, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, señaló que el rubro se estimó en función de un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Se comprometió a entregar a los asambleístas la información detallada sobre las obras que están incluidas en este rubro.



El precio del barril de petróleo, que la Pro forma contempla en USD 58,29, también generó inquietudes. Con la caída de los precios de crudo en las últimas semanas, el precio proyectado podría ser “demasiado optimista”, señaló el asambleísta César Rohon.



Otro tema que generó discusión fue el aporte estatal a la seguridad social, el cual convocó a los representantes de los jubilados a la Comisión.



El Estado debe aportar con el 40% para las pensiones jubilares; esto es, según el IESS, USD 1 754 millones. Pero Finanzas colocó en la Pro forma solo USD 1 242 millones.



La Comisión de Desarrollo Económico se puso como meta recibir a representantes de 23 instituciones y sectores en cinco días. En la práctica hubo invitados que no llegaron, entre ellos la titular del Ministerio de Salud y el de Educación.



Otros, como el Ministro de Energía, fueron citados a las 09:00 y llegaron antes.



Hubo además asistentes que tuvieron apenas 10 minutos para intervenir, como los representantes del Banco Central y Servicio de Rentas Internas.