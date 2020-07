María Cristina Kronfle: ‘Han puesto en tela de duda nuestros derechos’

LEA TAMBIÉN

Entrevista a María Cristina Kronfle, abogada y exlegisladora

El Presidente de Ecuador tiene discapacidad física. Parecía que el país había avanzado en la visibilización, reconocimiento de derechos y respeto a esta población. ¿Qué sensación le deja el escándalo de entrega dolosa de carnés?



Este es un caso puntual. Por unos sinvergüenzas y abusivos, no se puede señalar a toda la sociedad. Me parece que hemos avanzado en respeto, se entiende que se trata de un grupo de atención prioritaria. Esto ha ocurrido porque ciertas personas tienen una noción vaga de lo que es la integridad y la ética social.



Una de las medidas de acción afirmativa que trae la Ley Orgánica de Discapacidades del 2012 es la opción para importar autos con exoneración de tributos. Pero todavía hay quienes cuestionan ¿por qué tantos derechos?



Hay malos ecuatorianos que han tergiversado el espíritu de la Ley; malos elementos en equipos calificadores de Salud, que han emitido carnés de forma negligente y con dolo. Ponen en tela de duda derechos a los que debemos tener acceso, no por novelería. Se desprenden de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la ONU y que Ecuador ratificó en el 2008.



Una madre decía en redes sociales, les cambio la silla de mi hijo y el carné por unas piernas para que camine. ¿Por qué ‘más derechos: descuentos en pago de servicios, importar autos, sin aranceles?



Las acciones afirmativas, prerrogativas y beneficios son condiciones que buscan equiparar la desigualdad de oportunidades que hemos tenido las personas con discapacidad en la historia.



¿Cómo le suena eso que repite la gente: ‘estos corruptos tienen discapacidad moral o mental’?

El artículo seis de la Ley Orgánica de Discapacidades define el concepto de personas con discapacidad y lo que significa vivir con una. Popularmente hablan de discapacidad de corazón, ética o de lo que fuera. Simplemente son formas equívocas de contextualizar lo que médicamente significa una condición. Pero también creo que hay una intención ciudadana de crear una vergüenza colectiva frente a quienes utilizaron los carnés para beneficio económico.



¿Le molesta que el carné de algún modo haya sido visto como un boleto de lotería, para acceder a vehículos de lujo?



Son sinvergüenzas que han sacado el carné de forma incorrecta. Espero que algún día tengan una discapacidad. Y que de este modo sepan lo que se siente que derechos legítimos sean utilizados por gente como ellos, solo para obtener beneficios tributarios.



¿Qué opina de alguien use la condición de discapacidad para obtener una disminución de la pensión alimenticia del hijo?

​

Ese tema parte de la ética profesional de la abogada que defiende la causa. Por supuesto que la discapacidad es una condición que dificulta las oportunidades que un ser humano puede llegar a tener. Pero para nada creo que sea una excusa para ser un padre o madre responsable. Pregunto: ¿no hubo discapacidad para engendrar al niño o niña?



¿Hay un antes y un después de la ley que usted ayudó a construir?



Por supuesto, fue posterior a la Constitución del 2008 y debíamos adaptarla al artículo 35 y subsiguientes, relativos a grupos de atención prioritaria y a Consejos de Igualdad. El Conadis no podía seguir con funciones de ejecución sino de observancia, evaluación de la política pública en el área. Por eso se le dio al Ministerio de Salud la facultad de calificar y emitir carnés.



Hace dos años, usted dijo que la Corte Constitucional corrigió un error que dejaba fuera del derecho detener carné a quienes tenían de 30 a 49% de discapacidad. ¿Ese ajuste no influyó en que se aprovechen del carné?



No se podían restringir derechos. La CC aceptó que el 30% es el mínimo para acceder a derechos de la Ley. El problema surge en octubre del 2018, con la Ley de Simplificación de trámites, que no permite que a petición de parte, como decía el artículo original de nuestra ley, se rectifique o anule el carné en casos de error o dolo del equipo calificador, sin perjuicio de responsabilidades penales o civiles.



¿Por qué esa conclusión?



En el 2018 hubo más de 1 600 importaciones de vehículos con exención tributaria para personas con discapacidad. Y en el 2019, cuando operaba la imposibilidad de anular del registro carnés con errores, se elevó a más de 4 000.

¿La decisión del Ejecutivo de detener los trámites de este tipo, por la investigación, perjudica a personas con discapacidad?



La suspensión de trámites de importación con exoneración tributaria para personas con discapacidad solo puede ser constitucional si es temporal. Si se volviera permanente implicaría menoscabo o anulación de derechos. Y yo estaría dispuesta a defender esa posibilidad, que nunca he usado. Esos derechos son para personas con menos oportunidades de las que he tenido.



Trayectoria.



María Cristina Kronfle tiene 34 años; en su carné dice 93% de discapacidad por una atrofia muscular espinal congénita. La abogada y exasambleísta dirigió la Mesa que tramitó la Ley Orgánica para esta población. Es Jefa en una Dirección de la Contraloría.



Su pensamiento. “Hay que tener un razonamiento lógico al ejercer derechos. Los que trae la Ley son para personas con menos oportunidades que otras, como las que he tenido gracias a mi profesión y trabajo”.