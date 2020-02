Controles en aeropuerto de Quito se intensificaron por Covid-19

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Personal del Ministerio de Salud realiza ya controles a pasajeros en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, ubicado en Tababela (Quito), desde la mañana de este jueves 27 de febrero del 2020. Esta es una de las medidas que se implementaron ante una posible llegada de la nueva cepa Covid-19.

Ayer, miércoles 26 de febrero del 2020, autoridades sanitarias ecuatorianas dispusieron que se refuerce el seguimiento a viajeros que llegan de China, Italia, Corea e Irán. En estos países se ha registrado un número alto de contagios.



Hoy 27 de febrero de 2020 en la mañana, un vuelo proveniente de México arribó al país, con más de 100 personas de diferentes nacionalidades, entre ellos, ecuatorianos, mexicanos y asiáticos. A su llegada, los funcionarios entregaron gel antibacterial y volantes con información sobre lo que es la enfermedad, síntomas, transmisión y las medidas de prevención.



Si el pasajero llegaba desde uno de los países mencionados era abordado por personal de Migración, que le conducía hacia el punto de salud. Allí se llenaba la llamada ‘hoja del viajero’, documento que contiene consultas sobre si presenta o no síntomas respiratorios, lugar en el que se permanecerá y contactos. Además se le toma la temperatura y la presión.



El equipo que está en uno de los tres puntos dispuestos en el aeropuerto de Quito están protegidos con mascarillas y guantes. Cuentan con termómetro y un aparato para medir la presión. “No es necesaria otra indumentaria o trajes especiales, ya que aún no hay casos confirmados. No nos podemos comparar con los países que sí tienen el virus”, confirmó Sergio Mera, coordinador zonal de Salud 9 (Quito).



En el Aeropuerto Mariscal Sucre, además, se aumentó la limpieza en las áreas de ingreso y salida de pasajeros. Cubiertos con mascarillas y guantes, los trabajadores desinfectan pasamanos con líquidos hospitalarios como una medida de prevención ante este virus.