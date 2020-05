3 500 contratos ocasionales del sector público que finalizan este mes no se renovarán, dijo Ministro de Economía

LEA TAMBIÉN

El recorte de gastos de salarios por USD 980 millones anunciado por el Gobierno para el 2020, se concretará con tres medidas: la finalización de contratos ocasionales, reducción de jornadas laborales y con la reestructuración de las entidades para reducir el tamaño del Estado, precisó este martes 19 de mayo del 2020 el ministro de Finanzas, Richard Martínez.

En una entrevista con Ecuadoradio, Martínez dijo que 3 500 contratos ocasionales del sector público finalizan este mes y no se renovarán.



La terminación de estos contratos y la reducción de jornada de dos horas a los empleados de la función Ejecutiva representarán un recorte de USD 500 millones; en tanto, los USD 480 millones restantes se recortarán con la reestructuración de entidades públicas, precisó el Ministro.



La reducción de dos horas solo aplicará a la función Ejecutiva, no a las otras funciones como la Legislativa o la Judicial. “Les hemos pedido a las otras funciones que presenten un plan de optimización de gasto”, acotó Martínez.



La reducción de jornada de dos horas representará un 16% de baja en los salarios mensuales de los funcionarios.



En el ajuste no se incluye al personal médico, Fuerzas Armadas, Policía. Los docentes, en tanto, tendrán una reducción de una hora. La Ministra de Educación, Monserrat Creamer, detalló hoy en una entrevista televisiva que esta reducción será temporal, “no menos de seis meses”.



El gasto en salarios para este año en el Presupuesto se estimó en USD 8 897 millones, pero según Martínez, el monto se irá ajustando. El gasto en salarios representa cerca del 25% de todos los gastos del Estado.



Hasta abril pasado, el ente había destinado USD 2 858 millones a sueldos de funcionarios públicos, aunque se registran atrasos en los pagos. Los funcionarios de la Asamblea Nacional por ejemplo, hasta ayer no recibían sus sueldos de abril del 2020.