Retorno a clases presenciales continuará suspendido hasta el 28 de febrero en el área urbana

El COE Nacional resolvió que se mantendrán suspendidas las autorizaciones de planes piloto de retorno progresivo a clases presenciales hasta el domingo 28 de febrero. Ese día, de acuerdo con la situación epidemiológica del país se tomará una nueva decisión, señaló Juan Zapata, presidente del COE Nacional.

“Si es que las condiciones nos permiten iniciaríamos el 28, sino lo tendríamos que seguir prolongando”, dijo este martes 9 de febrero del 2021, tras la reunión del COE nacional.



La suspensión de retorno a las aulas, precisó Zapata, se mantiene solo en las zonas urbanas. “En el área rural, porque las condiciones son diferentes, hemos encargado al Ministerio de Educación que de acuerdo a los análisis y a las políticas dadas por el COE Nacional vaya aperturando de a poco”.



En la ruralidad no hay complicaciones apuntó, ya que no existen contagios y los profesores son de las mismas comunidades. “A veces tienen complicaciones con el Internet, entonces hay argumentos para que ellos retornen de acuerdo con el plan que establezca el Ministerio de Educación”.



En las áreas urbanas no se puede todavía aprobar un retorno “porque hay que dar oxigenación al transporte público, al sistema sanitario, que no haya movimiento en las ciudades, aforos muy grandes en las oficinas, etc.”, señaló el presidente del COE.



Las decisiones, anotó, se tomaron sobre la base de la data técnico-científica entregada por el Ministerio de Salud Pública sobre la situación epidemiológica y de capacidad hospitalaria.

Aunque la asistencia en zonas urbanas todavía no se puede ejecutar, se continúa con la aprobación de los planes piloto que entregan las instituciones educativas y que pasan por la revisión de las mesas técnicas del COE. Juan Zapata dijo que han autorizado a 495 planes piloto, de los cuales 129 son de instituciones de zonas urbanas. Además están aprobados los pedidos de 17 universidades.