El consumo de camarón ecuatoriano en Italia continúa limitado

La demanda de camarón ecuatoriano continúa detenida en Italia. China, en cambio, registra una recuperación paulatina afirma la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA).

A través de un comunicado, la Cámara, informó este jueves 12 de marzo de 2020 que, por la restricción de movilidad implementada en varios países para precautelar la salud pública por el covid-19, se ha limitado el consumo y se ha afectado la colocación de camarón en varios destinos, especialmente en Italia.

José Antonio Camposano, presidente de la CNA, dijo que este país, que adquiere el 30% del crustáceo ecuatoriano, actualmente no está demandando el producto. “Los importadores cuentan con ciertos inventarios, que no tienen la necesidad de restituir y por tanto, no requieren los volúmenes que normalmente solicitan”.



Italia fue el cuarto destino de envíos después de China, EE.UU. y España. En enero se enviaron 4,6 millones de libras. Según Camposano, este país es uno de los más afectados por el coronavirus en la Unión Europea.



En el caso de China, el principal comprador del camarón de Ecuador, se registra una recuperación paulatina. La situación mantiene en “compás de espera” a los exportadores que requieren una pronta reactivación del mercado que absorbe el 60% de la producción nacional.



Camposano explicó que el brote del virus en China acentuó la caída de precios que mantenía el sector desde diciembre del 2019. “El precio del kilo cayó USD 1 y la recuperación de hoy está cercana a los USD 0,30. Una cifra lejana a la alcanzada previo al brote”, detalla el comunicado de la CNA.



La Cámara también asegura que el crecimiento registrado en enero fue producto de la colocación de camarón en EE.UU. “Fue el primer mes, en los últimos 36 meses, en que la exportación a China crece menos que la exportación a Estados Unidos”’, indicó Camposano. El vocero advierte que la situación registrada en enero no se podría repetir, ya que EE.UU. ya anunciado drásticas restricciones por el covid-19.

Los exportadores de camarón, banano, cacao, entre otros rubros atraviesan por problemas de falta de liquidez producto a la expansión del virus. Para atender el tema, este viernes 13 de marzo en Guayaquil serán recibidos nuevamente por el ministro de Producción y Comercio Exterior, Iván Ontaneda. La implementación inmediata del ‘drawback’ es su principal solicitud.