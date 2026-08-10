Consulado de Ecuador en Ipiales activa asistencia tras terremoto en Colombia

El Consulado de Ecuador en Ipiales activo asistencia de emergencia para compatriotas en ocho departamentos colombianos.

Los centros geofísicos de la región monitorean los efectos tras el fuerte sismo. FOTO: Captura de pantalla

El Consulado General del Ecuador en Ipiales activo los canales de asistencia y atención de emergencia consular para la comunidad ecuatoriana radicada en el suroeste y sur de Colombia. La medida responde al potente movimiento telúrico de magnitud 7.4 registrado la mañana de este 10 de agosto de 2026.

La asistencia consular esta dirigida a los compatriotas ubicados en los departamentos de Amazonas, Cauca, Caquetá, Huila, Putumayo, Nariño, Vaupés y Valle del Cauca.

Canales de emergencia habilitados para ecuatorianos

Para solicitar asistencia inmediata o reportar una situación de riesgo tras el evento sísmico, la delegación diplomática dispuso las líneas telefónicas (+57) 301 730 6213 para emergencias y el número (+57) 602 773 292.

El Consulado informó que mantendrá un monitoreo continuo para atender los requerimientos de la población ecuatoriana que reside o se encuentra en las zonas bajo la jurisdicción consular.

Afectaciones por el terremoto registrado en Chocó

El terremoto tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad de 82 kilómetros.

La sacudida se percibió en varias regiones de Colombia, dejando afectaciones estructurales en ciudades como Quibdó, Cali, Pereira y Manizales, además de sentirse en países vecinos como Panamá y Ecuador.

Consulado de Ecuador en Ipiales activa canales de ayuda; preguntas frecuentes

¿A qué departamentos de Colombia cubre la asistencia consular activada?

La atención aplica para ecuatorianos en Amazonas, Cauca, Caquetá, Huila, Putumayo, Nariño, Vaupés y Valle del Cauca.

¿Cuáles son los números de contacto para emergencias de los connacionales?

Los compatriotas pueden comunicarse a la línea de emergencias (+57) 301 730 6213 y al teléfono (+57) 602 773 292.

¿Dónde se localizó el epicentro del terremoto de magnitud 7.4?

El sismo se originó en San José del Palmar, provincia o departamento del Chocó, a una profundidad de 82 kilómetros.