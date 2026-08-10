Consulado de Ecuador en Ipiales activa asistencia tras terremoto en Colombia

El Consulado General del Ecuador en Ipiales activo los canales de asistencia y atención de emergencia consular para la comunidad ecuatoriana radicada en el suroeste y sur de Colombia. La medida responde al potente movimiento telúrico de magnitud 7.4 registrado la mañana de este 10 de agosto de 2026.

La asistencia consular esta dirigida a los compatriotas ubicados en los departamentos de Amazonas, Cauca, Caquetá, Huila, Putumayo, Nariño, Vaupés y Valle del Cauca.

Canales de emergencia habilitados para ecuatorianos

Para solicitar asistencia inmediata o reportar una situación de riesgo tras el evento sísmico, la delegación diplomática dispuso las líneas telefónicas (+57) 301 730 6213 para emergencias y el número (+57) 602 773 292.

El Consulado informó que mantendrá un monitoreo continuo para atender los requerimientos de la población ecuatoriana que reside o se encuentra en las zonas bajo la jurisdicción consular.

Activación de líneas de atención ante el acontecimiento telúrico de 10 de agosto de 2026, en la República de Colombia. pic.twitter.com/u7p0d86pS2 — Consulado del Ecuador en Ipiales (@CECUIpiales) August 10, 2026

Afectaciones por el terremoto registrado en Chocó

El terremoto tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad de 82 kilómetros.

La sacudida se percibió en varias regiones de Colombia, dejando afectaciones estructurales en ciudades como Quibdó, Cali, Pereira y Manizales, además de sentirse en países vecinos como Panamá y Ecuador.

Consulado de Ecuador en Ipiales activa canales de ayuda; preguntas frecuentes