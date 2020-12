Congreso de Perú da el primer paso para eliminar la inmunidad parlamentaria

El Congreso de Perú dio este jueves 10 de diciembre del 2020 el primer paso para la eliminación de la inmunidad parlamentaria en el país, al aprobar por amplia mayoría un proyecto de ley que modifica la Constitución y es ampliamente apoyado por la ciudadanía.

La decisión fue tomada con 103 votos favor, 14 en contra y 3 abstenciones, tras un prolongado debate en el pleno del dictamen presentado por la Comisión de Constitución, que preside el legislador Omar Chehade.



Al tratarse de una reforma constitucional, el proyecto deberá ser sometido a una segunda votación en la siguiente legislatura para entrar en vigencia, para lo cual también necesita el respaldo mínimo de 87 de los 130 legisladores peruanos.

#PlenoVirtual aprobó, con 103 votos a favor, el texto sustitutorio de los PL 4475, y otros, que proponen la reforma constitucional que elimina la inmunidad parlamentaria.



➡️ https://t.co/UOEDPW3f71



En manos de la justicia



El proyecto modifica el artículo 93 de la Constitución peruana, que indica que los congresistas "no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante".



Incluso señala que, si esto sucede, deben ser "puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de las veinticuatro horas, a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento".



La reforma elimina esa prerrogativa para señalar que los procesos por delitos comunes contra los congresistas durante el ejercicio de su mandato son "de competencia" de la Corte Suprema de Justicia, mientras que las imputaciones que pudieran tener antes de asumir el cargo le corresponden a un "juez penal ordinario".



Prerrogativas vigentes



La norma sí ratifica que los parlamentarios "no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación" y que tampoco son "responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones".



Además, el presidente de la Comisión de Constitución incluyó dos propuestas para indicar que los magistrados del Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo "gozan de las mismas prerrogativas que los congresistas".



También se incorporó una disposición complementaria que indica que, cuando se apruebe la norma, el Congreso tendrá un plazo de 30 días para adecuar su reglamento para cumplir con la reforma.



No más impunidad



Chehade señaló luego, en un mensaje en Twitter, que esta modificación constitucional permitirá que ya no haya "más impunidad" en el Congreso de Perú, ya que durante años se ha cuestionado que muchos personajes lleguen a él para usar la inmunidad para evadir ante procesos y acusaciones que tienen en marcha.



"Comencemos dando el ejemplo hoy, dando un mensaje a la ciudadanía, un mensaje de seguridad", remarcó el parlamentario del partido centrista Alianza Para el Progreso (APP).



A pesar de que la eliminación de esta inmunidad estuvo entre los principales ofrecimientos de los candidatos durante la campaña hacia los comicios extraordinarios de enero pasado, el proyecto fue rechazado este jueves por representantes de varios partidos, entre ellos de la bancada del partido fujimorista Fuerza Popular.



Durante el debate, se rechazó un pedido de la fujimorista Martha Chávez para que se vote por un dictamen anterior, que también recibió una votación favorable en julio pasado, pero fue dejado de lado después de las duras críticas que recibió por también eliminar la inmunidad de otros altos funcionarios y hasta el presidente de la República.