Concejales a la espera de la revocatoria de medidas cautelares a favor de Yunda para oficializar a Guarderas como Alcalde de Quito

Andrea Medina

Para este lunes, 12 de julio del 2021, está previsto un pronunciamiento sobre el pedido de revocatoria de las medidas cautelares a favor de Jorge Yunda, que fue presentado por un grupo de concejales de oposición al Burgomaestre.

El objetivo es dejar sin efecto la decisión del cuestionado juez Carlos Soto con la que quedó suspendido el proceso de remoción del Alcalde que fue aprobado por el Concejo Metropolitano el 3 de junio pasado.

Las concejalas Mónica Sandoval y Luz Elena Coloma confirmaron que hasta este mediodía no se había conocido ninguna decisión. “Esperamos que hoy se pueda resolver, conforme el pedido que realizamos para desbloquear el proceso. El exalcalde Yunda pidió que se suspenda la posesión y entrega de claves a nombre del Alcalde subrogante”, dijo Sandoval.

Es decir, que si se revocan las medidas cautelares, el Concejo podrá nombrar de forma oficial a Santiago Guarderas, como el nuevo Alcalde de la ciudad.

Los concejales de oposición también pidieron la nulidad al proceso con el que se otorgaron esas medidas cautelares. Esa acción la tomaron tras el pronunciamiento de la Judicatura, dado el pasado 8 de julio, sobre los indicios de irregularidades en el sorteo que otorgó la causa al juez Soto. El magistrado falló a favor de Yunda, en menos de cuatro horas, y según la Judicatura sin sorteo previo de asignación de su juzgador.

Según los especialistas, la Ley de Garantías Jurisdiccionales prohíbe la concesión de medidas cautelares para detener la ejecución de decisiones judiciales. Por lo que la decisión que ya tomó el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), el 1 de julio, se mantiene en firme.

Por esa razón, Sandoval y Coloma confirmaron que no asistirán a la sesión de Concejo que fue convocada por Yunda para mañana martes 13 de julio. De acuerdo con la edil Sandoval, Yunda ya no es el Alcalde por lo que no puede realizar dicha convocatoria.

El artículo 334 del Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad), establece como causal para la remoción de los concejales, la “inasistencia injustificada a tres sesiones consecutivas, válidamente convocadas”. La de mañana sería la segunda sesión a la que no asistirían al menos 12 concejales de oposición, pero los ediles insisten en que el llamado a las sesiones es ilegal.

El edil Fernando Morales reiteró en que Yunda ya no es el Alcalde “y podría incurrir en un delito de usurpación al querer realizar convocatorias o acciones en las que se elaboren documentos, en función de que ya no ejerce este cargo”.

Mientras tanto, Yunda solicitó al TCE que certifique que la decisión que tomó este mismo organismo no es una sentencia sino una absolución de consulta que está amparada en el Código de la Democracia. Con ello, ya no sería una medida de carácter constitucional, y tendría menor jerarquía que la sentencia de un juez.

Para Diego Cevallos, de Gobernanza Local, el Alcalde ya está removido y ha agotado todos los recursos de ampliación y aclaración con el TCE pero su salida no puede concretarse por este impase jurídico. “Lo único que le pueden sostener en el cargo son las medidas cautelares son estas medidas cautelares que fueron otorgadas de manera irregular”, enfatizó.

“Lo que queremos es que le puedan dar tranquilidad a la ciudad de que ya tenemos Alcalde subrogante. Porque este enredo jurídico en el que nos han metido dos funcionarios de primer nivel al Concejo Metropolitano ya a la ciudad, es inaceptable”, insistió Sandoval.