Quito en cuarentena hasta el 31 de mayo del 2020; COE Metropolitano prende semáforo rojo por el covid-19

Quito continuará un mes en cuarentena. El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Metropolitano resolvió al final de la tarde de este viernes 1 de mayo del 2020 que para frenar los contagios de covid-19 en el Distrito se aplicará el semáforo rojo de la 'nueva normalidad' dispuesta por el Gobierno de Ecuador desde el lunes 4 de mayo.

La decisión se tomó en sesión del organismo, presidido por el alcalde Jorge Yunda, con base en la resolución que el Concejo Metropolitano emitió el martes 28 de abril, en la cual los dignatarios de la ciudad no dieron paso el planteamiento de pasar del aislamiento al distanciamiento el lunes próximo, como lo había anunciado el Régimen. En el cantón Quito se registran oficialmente 1 405 casos de coronavirus hasta este viernes.





Semáforo rojo hasta el 31 de mayo del 2020



La prolongación del confinamiento se estableció en vista de que los contagios han aumentado y la ciudadanía está incumpliendo restricciones, por ejemplo, dando mal uso de los salvoconductos que entrega el Ministerio de Gobierno.



El COE Metropolitano dispuso que Quito mantenga el semáforo en rojo hasta el 31 de mayo próximo. Sin embargo, determinó que la fecha “puede ser revisada siempre que se modifiquen las circunstancias que la motivaron”.

El pasado sábado 25 de abril, el alcalde Yunda ya había pedido públicamente al COE Nacional que se prolongara el aislamiento preventivo obligatorio en la capital.



El “sistema de Salud que existe en la ciudad, a esta fecha, no tiene la suficiente capacidad para detectar, someter a pruebas y aislar cada caso de contacto con la enfermedad covid-19”, enfatizó el Alcalde en carta emitida ese día al COE Nacional.



Al día siguiente, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, defendió la vigencia de la 'nueva normalidad' desde el 4 de mayo, debido a la crisis económica, para reactivar al sector productivo. Entonces, delegó a los alcaldes y COE cantonales la última palabra para elegir el cambio de fase. El COE Nacional informó que se trazó un semáforo para que los cantones del Ecuador decidan si el confinamiento se prolonga o no, según la situación de contagios del covid-19 en cada territorio: rojo, amarillo o verde.



COMUNICADO | El Comité de Operaciones de Emergencia Metropolitano resolvió informar al COE Nacional que estima se deben mantener las medidas correspondientes al semáforo de color rojo para el Distrito Metropolitano de Quito debido a las condiciones actuales. #DisciplinaParaVolver pic.twitter.com/4eCcvXIfwj — COE Quito (@coequito) May 2, 2020



Los comités de operaciones de emergencia cantonales recibieron como plazo del Gobierno hasta la medianoche de este viernes 1 de mayo para decidir el color del semáforo que aplicarán el lunes 4 de mayo.



El COE Metropolitano de Quito es el primero del país en definir un período de cuarentena hasta el 31 de mayo, en la 'nueva normalidad'.



El Municipio informó la noche de este viernes que trabajará en las medidas que regirán cuando se aplique lo que se ha denominado como una 'nueva normalidad'. En ese sentido, se conoció que la Secretaría de Movilidad elabora un plan para establecer cómo funcionará el transporte público en la ciudad cuando el semáforo cambie de color a amarillo, respetando los protocolos de bioseguridad y distanciamiento.





¿Qué cambiará con el semáforo rojo en Quito?



1. Nuevo horario para taxis. Desde el lunes 4 de mayo del 2020 se autoriza el servicio de taxis entre las 05:00 y las 22:00. En ese sentido, se mantendrá la restricción de circulación por placas. Los servidores de salud, Policía, FF.AA., ECU 911, AMT, seguridad privada recibirán un 30% de descuento en las tarifas.



2. Nuevo horario para entrega a domicilio. El horario para la entrega a domicilio de productos se amplía de 07:00 a 22:00. Actualmente, el servicio estaba disponible únicamente hasta las 19:00. Eso significa que también están autorizadas las actividades comerciales a domicilio de 07:00 a 22:00: el servicio de preparación de alimentos, por ejemplo, puede extender su horario para atender los pedidos a casa a través de aplicativos y motorizados asignados para esa tarea.



3. Reactivación comercial de forma virtual. Desde el 4 de mayo estarán autorizadas las actividades comerciales pero únicamente a través de pedidos en línea o de llamadas telefónicas. La entrega de productos solo podrá hacerse a domicilio; no habrá atención a clientes en locales. Los únicos establecimientos que pueden abrir para atender al público son supermercados, farmacias, entidades bancarias, como actualmente.



4. Continúan las restricciones de movilidad. La jornada laboral presencial seguirá suspendida. El toque de queda se mantendrá de 14:00 a 05:00. Los vehículos particulares podrán circular un día a la semana, de 05:01 a 13:59, respetando el último dígito de las placas. El sábado y domingo no habrá autorización para el tránsito de autos. Las reglas de salvoconductos se mantienen igual que ahora.