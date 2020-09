COE elaborará una matriz general de medidas para aplicarse cuando finalice el estado de excepción

LEA TAMBIÉN

Recomendaciones y pautas generales que deberán tomarse en cuenta en los 221 municipios el país, cuando finalice el estado de excepción, serán parte de una matriz de medidas que se elabora en el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional.

Así lo comentó Juan Zapata, director del ECU-911 e integrante de este organismo, la tarde de este martes 8 de septiembre del 2020.



Según Zapata hay medidas generales, que siguen vigentes actualmente, cuya duración y aplicación deberá analizarse dentro de los ministerios encargados de cada rama como educación (modalidad de clases), Relaciones Laborales (teletrabajo) y salud.



“La emergencia es nacional, no es territorial, no es sectorial. Por tanto, el COE nacional lo debe manejar como una acción nacional, del país”, indicó Zapata. Algunos de esos temas se evaluarán en una reunión prevista para esta tarde.



Otros aspectos, como el tránsito y la movilidad por ejemplo, se evaluarán en el COE con el objetivo de que no se tomen medidas distintas entre los cantones cercanos que puedan afectar a la movilidad de los ciudadanos. “Estamos haciendo la matriz nacional con la finalidad de que, respetando las competencias, se dé un modelo unificado para evitar problemas”, insistió Zapata.



La idea es, agregó el director del ECU 911, evitar que dos cantones cercanos apliquen medidas diferentes sobre la circulación de vehículos y que puedan afectar a quienes se movilizan a diario entre esas jurisdicciones.



La apertura de fronteras terrestres sigue en análisis

Operativos en los pasos ilegales de la frontera sur. Foto: Cortesía Fuerzas Armadas.



La fecha para la apertura de la frontera entre Ecuador y Colombia está aún por definirse. Juan Francisco Espinosa, director general de Migración del vecino país, informó que durante este mes Colombia evaluará si abre los límites con las naciones vecinas el 1 de octubre próximo o en una fecha posterior. La medida incluye los pasos fluviales, marítimos y terrestres, que conectan a los colombianos con sus vecinos.



Entre ellos está el puente de Rumichaca, el principal nexo fronterizo entre Ecuador y Colombia. El cierre de las fronteras comenzó el 17 de marzo del 2020, por disposición del presidente colombiano Iván Duque, como estrategia contener la expansión del coronavirus en el país.



Inicialmente se estableció la medida hasta el 30 de mayo último. Sin embargo, se alargó durante agosto y, ahora, septiembre. La decisión se ampara en el Decreto del Gobierno colombiano 1168 del 2020.



Sin embargo, aunque la circulación de personas está restringida, por Rumichaca no se ha detenido el paso de camiones que llevan productos del comercio internacional. Según Espinosa, la Dirección de Migración continuará dando facilidades de movilidad por motivos humanitarios, caso fortuito, fuerza mayor y tránsito de carga.



El Municipio de Huaquillas también está a la espera del anuncio oficial de la apertura de la frontera sur, que según Zapata, se analizará esta semana al igual que la rehabilitación de los demás pasos fronterizos.



En este punto del país, las Fuerzas Armadas realizan controles permanentes para evitar el ingreso de ciudadanos extranjeros al país en zonas como Camaronera, Loma Saavedra, Puente de la Paz, Poza Honda, Puente Internacional, La Playita, Hito Huatalco, entre otros.

También se realizan operativos en puntos ilegales de Huaquillas como el sector conocido como Rancho Chico.