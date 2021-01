Pleno del CNE inadmitió acción que interpuso Justicia Social para ampliar plazo para inscripción de candidatos para el Parlamento Andino

El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) inadmitió la petición de corrección interpuesta por el movimiento Justicia Social en contra de la resolución que le otorgó el pasado 20 de enero del 2021, un día de plazo para realizar la inscripción y calificación de las candidaturas de Parlamentarios Andinos. Se buscaba ampliar ese periodo.

La sesión del organismo electoral se efectuó la mañana de este 25 de enero del 2020. La decisión que no dio paso el pedido de la lista 11 se tomó con los votos de los tres vocales presentes: Diana Atamaint, José Cabrera y Luis Verdesoto.



La Dirección Nacional de Asesoría Jurídica del CNE presentó su informe y recomendó que se inadmita el pedido que sostenía que "el plazo de 1 día, para proceder a la inscripción de candidaturas a parlamentario andino, tiempo que no es razonable para poder armar los expedientes para subir al sistema informático de los candidatos".



El vocal Cabrera explicó que la solicitud de Justicia Social no cuenta con los argumentos suficientes que desvirtúen la validez de la resolución que le otorgó el plazo de un día para la inscripción de postulantes.



Atamaint, presidenta del CNE, dijo que el análisis jurídico realizado por el área pertinente establece que el pleno del CNE cumplió con lo ordenado por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en ese caso.



Es decir, se acató la sentencia de última instancia del pleno de TCE que dejó sin efecto dos resoluciones previas y dispuso que el CNE adopte las medidas necesarias para garantizar el derecho de participación de los candidatos a parlamentarios andinos de Justicia Social.



"Por lo que no procede la petición de la organización política toda vez que los plazos otorgados se establecen considerando los plazos del calendario electoral", agregó Atamaint.

La papeleta del Parlamento Andino es la única que por ahora no se imprime, pues estaba pendiente la resolución sobre Justicia Social. Hasta el momento, hay 15 listas calificadas en firme.