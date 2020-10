CNE califica al binomio del correísmo Arauz - Rabascall para elecciones 2021 

LEA TAMBIÉN

El binomio correísta de la alianza Unión por la Esperaza (Unes), integrado por Andrés Arauz y Carlos Rabascall, fue calificado por el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), la noche de este viernes 30 de octubre del 2020.

Los consejeros no admitieron la objeción presentada por el movimiento Ahora en contra de Rabascall, por supuestamente tener acciones en Banco de Guayaquil, entidad financiera vinculada a dos sociedades que tendrían cuentas en paraísos fiscales.



La resolución se adoptó con los votos a favor de Diana Atamaint, José Cabrera y Esthela Acero. La consejera Acero señaló que no se logró probar que Rabascall se encuentre incurso en inhabilidades y prohibiciones determinadas en el Código de la Democracia.

Enrique Pita y Luis Verdesoto, del bloque de minoría, se abstuvieron de votar, pues argumentaron que el informe de la causa les llegó con apenas 20 minutos de antelación.



Tras la decisión, el CNE notificará la resolución al resto de organizaciones políticas, para que en un plazo de 48 horas puedan ingresar impugnaciones en contra de la calificación del binomio correísta. Solo cuando se certifique que no existen apelaciones pendientes, la inscripción de la fórmula Arauz-Rabascall quedará en firme y asegurará su presencia en la papeleta.



Días atrás, el propio movimiento Ahora ingresó una primera apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en contra de la resolución del CNE que otorgó a Unes 48 horas de plazo para que se reemplace a Rafael Correa como su candidato a la Vicepresidencia.



Tras esa decisión, Unes subsanó y solicitó la inscripción de Rabascall en lugar de Correa, ya que este último no cumplió con la aceptación personalísima de su precandidatura y su condena a ocho años de prisión por cohecho quedó en firme. El TCE negó la apelación.



Con la calificación del binomio de Unes, ya no quedan fórmulas presidenciales en etapa de subsanación. Por ahora resta que el CNE retome el proceso de verificación de los candidatos del movimiento Juntos Podemos (Paúl Carrasco y Frank Vargas Anda) luego de que el TCE, en sentencia de última instancia, determinara que la agrupación conserva su personería jurídica.



Hasta el momento ya suman 14 binomios inscritos en firme y con su presencia asegurada en la papeleta de las elecciones generales del 7 de febrero del 2021. La última dupla que se unió a este grupo fue la de Fuerza Ecuador (FE), integrada por Carlos Sagnay y Narda Ortiz.



Este es el estatus de los binomios presidenciales que solicitaron su inscripción en el CNE:



Inscritos en firme



- Izquierda Democrática (Xavier Hervas y María Sara Jijón)



- Democracia Sí (Gustavo Larrea y Alexandra Peralta)



- Amigo (Pedro Freile y Byron Solís)



- Ecuatoriano Unido (Gerson Almeida y Martha Villafuerte)



- Alianza Partido Socialista Ecuatoriano-Concertación (César Montúfar y Julio Villacreses)



- Sociedad Patriótica (Lucio Gutiérrez y David Norero)



- Alianza Creo-Partido Social Cristiano (Guillermo Lasso y Alfredo Borrero)



- Pachakutik (Yaku Pérez y Virna Cedeño)



- Avanza (Isidro Romero y Sofía Merino)



- Construye (Juan Fernando Velasco y Ana María Pesantes)



- Alianza País (Ximena Peña y Patricio Barriga)



- Suma (Guillermo Celi y Verónica Sevilla)



- Unión Ecuatoriana (Giovanny Andrade y Katherine Mata)



- Fuerza Ecuador (Carlos Sagnay y Narda Ortiz)



Calificado



-Alianza Unes (Andrés Arauz-Carlos Rabascall)



Inscripción inadmitida



-Juntos Podemos (Paúl Carrasco y Frank Vargas Anda)



-Libertad es Pueblo (Juan Carlos Machuca y Cristóbal Luna)