CELEC será intervenida para mejorar su gestión en cuatro aspectos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Ministro de Energía, José Agusto Briones, anunció que desde hoy, 18 de diciembre de 2019, iniciará el proceso de intervención a la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC), la principal empresa generadora de energía del país.

La decisión es parte de los cuatro ejes de gestión planteados por la actual administración para lograr la eficiencia energética y transparentar la gestión en el sector eléctrico del país.



El Secretario de Estado dijo que la medida fue tomada luego de realizar un diagnóstico de la situación actual de la firma estatal eléctrica, en la cual se detectaron cuatro principales falencias. Estas son: arquitectura e infraestructura institucional obsoleta, irregular provisión de servicio de energía al sector petrolero, gestión limitada para la ejecución de contratos y presupuesto de la Corporación y sus Unidades de Negocio, y falta de aplicación de la visión estratégica y empresarial acorde a los objetivos del Estatuto Orgánico (de CELEC) en particular en Transelectric.



“La decisión de fondo es la intervención de todas las unidades de negocio de Celec, que permitirán no solo transparentar la gestión, sino tomar acciones y corregir lo que no se esté haciendo bien”, reiteró el Ministro.



Está previsto que en los próximos días se reúna el Directorio de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel) para definir las fases de intervención en Celec.



Este es el segundo proceso que realiza esta Cartera de Estado. El primero fue a la Corporación Nacional de Electricidad (Cnel), que es la distribuidora estatal de energía.



Ambas decisiones se hacen en conjunto con la Arconel y se basan en la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica (Lospee).