Los conductores de cuatro camiones que intentaban cruzar alimentos de Ecuador a Colombia fueron detenidos

Cuatro conductores de camiones que transportaban víveres que presuntamente intentaban llevar de Ecuador a Colombia por un paso no autorizado fueron aprehendidos en la provincia del Carchi, ayer, 17 de marzo del 2020, durante el primer día del toque de queda.

Luis Chica, comandante de Policía de la provincia fronteriza, señala que en el paso conocido como Río Carchi se sorprendió a los cuatro automotores cargado de alimentos, que no tenían permisos para llevar el producto.



En los compartimentos de los camiones se transportaba en total 500 quintales de arroz, 80 quintales de azúcar, 68 arrobas de arroz, 20 arrobas de azúcar, 50 cajas de aceites, 10 cajas de atún y 20 pacas de fideo.



Los conductores de nacionalidad ecuatoriana fueron detenidos y los camiones retenidos y trasladados hasta el cuartel de Policía. Se espera la audiencia de flagrancia respectiva.



Según las primeras investigaciones, este cargamento de alimentos habría sido trasladado desde el interior del país.



Chica dijo que al parecer intentaban aprovechar la entrada en rigor del toque de queda para poder pasar hacia Colombia.



Según la Gobernación del Carchi, se bloqueó este paso irregular para no permitir la circulación de personas que buscan entrar o salir del país aprovechando las horas de la mañana.



En esta provincia se han identificado 39 pasos no autorizados en los 162 kilómetros de la línea limítrofe. Personal de Contingencia Fronteriza de la Policía conjuntamente con personal de Fuerzas Armadas coordinan acciones para realizar la vigilancia.



Franklin Pico, jefe de la Brigada de Infantería 31 Andes, explica que unos 400 uniformados ha sido desplegados en distintos puntos fronterizos. "Hemos buscado muchos métodos para poder abarcar la mayor parte de frontera. Con equipos especiales hipos móviles vigilamos un mayor espacio".