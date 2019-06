Bodas Lgbti ya se organizan tras el reconocimiento del matrimonio civil igualitario como derecho en Ecuador

LEA TAMBIÉN

Casi siempre se las ve luciendo jeans con camisetas o blusas. Pero Pamela Troya y Gabriela Correa, de 37 y 38 años, estudian la posibilidad de llevar vestidos el día de su boda, planificada para el lunes 5 de agosto, en Guayaquil. A los seis años del inicio de su lucha.

La hermana de Pamela, Diana, les pide pensarlo bien. No quisiera que repitan -les dijo- el modelo heteronormativo y patriarcal de vestir de blanco o de usar trajes sastre negros. Las chicas creen que cualquiera de las opciones implicará una transgresión a las normas, pues serán dos novias.



En la casa que alquilan en uno de los valles de Quito, Pamela y Gabriela viven con Diana y su hijo Adén, de 12 años. Además, cuidan de cuatro perros: Leila, Tanguito, Pepita y Rania. Y de tres gatos.



Hasta hace un mes, Pamela trabajaba en el Municipio de la capital. Ahora busca un empleo. Por eso, la decisión del miércoles 12 de junio del 2019, de la Corte Constitucional (CC), favorable al matrimonio civil igualitario, las emocionó, pues ellas empezaron esa pelea por más derechos en el 2013.



Su actual situación económica no les permite costear un casamiento. Por ello agradecen la gestión de Silvia Buendía, abogada guayaquileña, quien con el apoyo de empresas y amigos organiza una fiesta, en la que incluso cantará AuDi. Además, una firma que se dedica a esa actividad las contactó y quiere encargarse de todo. También está prevista una ceremonia en Quito.



Ecuador ya es parte de un grupo de 28 países en donde se permite el matrimonio entre parejas del mismo sexo. En el continente ya era posible en Colombia, Argentina, Uruguay, Brasil, Estados Unidos, Canadá y México.



El viernes 14 de junio, Hernán Salgado, presidente de la CC, habló sobre su decisión. “La Corte reconoce el matrimonio igualitario; en consecuencia, no hay contradicción con la norma constitucional sino complementariedad”.



Este lunes 17 de junio del 2019, el juez Ramiro Ávila dijo en una entrevista televisiva que la decisión se fundamentó en derechos a la igualdad y no discriminación, que constan en la Carta Magna y en el derecho internacional.



En relación con esas reacciones, el juez Salgado dijo que la ciudadanía debe serenarse y no tomar las cosas con tanto fervor y pasión, para alterar tal vez el orden social. “Estamos en el siglo XXI y no en el XIX y XX (...) Debemos ser tolerantes con los grupos Lgbti”.



Hasta este lunes, este Diario confirmó que las dos sentencias de la CC no llegaban al Registro Oficial. En ellas se interpreta el artículo 61 de la Constitución de forma integral y se toma en cuenta la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte IDH.



Efraín Soria y Javier Benalcázar, de 50 y 41 años, aguardan con calma que las sentencias sean parte del Registro Oficial. Y solo entonces, junto con los abogados de Fundación Pakta, analizarán qué pasos seguir.



Christian Paula, presidente de Pakta, explicó que en el caso de Soria y Benalcázar hay que esperar el llamado de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, que elevó la consulta de norma a la CC sobre la validez de la Opinión Consultiva.



Pese a la necesidad de esperar los tiempos legales para concretar el matrimonio civil, Soria cuenta que quieren que sea un evento bonito, en el que puedan compartir con amigos, familia y ciudadanía.



“Nuestra boda podría servir para educar sobre respeto a la diversidad, por eso debiera ser algo emblemático”, respondió Soria, activista de Fundación Equidad. Aunque confesó que sus amigos más cercanos los presionan. Les ha dicho que en unos dos meses.



Rubén Salazar y Carlos Verdesoto, de 29 y 36 años, planean casarse el primer semestre del 2020. Su caso también recibió un fallo de la Corte, por el que se exhorta a la Asamblea a reconfigurar la institución del matrimonio, declarando inconstitucional las definiciones de unión de hecho entre hombre y mujer, que constan en el Código Civil y en la Ley de Datos Civiles.



Rubén es un abogado venezolano, que llegó al país hace seis años; tiene visa y cédula.



Sin embargo -considera- que con el matrimonio igualitario, parejas integradas por un ciudadano extranjero tendrán los mismos derechos que las conformadas por heterosexuales, para regularizar su situación migratoria, por ejemplo.



Para Rubén, la posición de la CC ayudará a que se respete la orientación sexual de todas las personas. “El tema de la adopción es delicado”, dice. Pero subraya que ya hay familias formadas por personas del mismo sexo, con hijos, cuya situación podría mejorar bajo el amparo del matrimonio.



Los hitos

​

03/08/2016

Tras la reforma a la Ley de Identidad de Datos Civiles, personas trans cambiaron la palabra sexo por género en sus documentos de identidad, desde ese día.



29 / 05 / 2018

La CC le ordena al Registro Civil inscribir de inmediato a Sayta con los nombres y apellidos de sus dos madres Nicky y Helen. Fallo fue para todos los casos.



27 / 11 / 2018

El Registro Civil inscribió a Amada, niña trans, con un nombre que va con su identidad de género, con apoyo de Pakta y Fundación Amor y Fortaleza.



12/ 06 / 2019

La CC reconoce el matrimonio civil igualitario, con una interpretación del artículo 67 de la Constitución, a la luz de otras normas de la Carta Magna y de Opinión de la Corte IDH.