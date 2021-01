Biden extiende restricciones de viaje a EE.UU. debido a la pandemia

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó el lunes 25 de enero del 2021 una orden ejecutiva que prohíbe la entrada al país a la mayoría de ciudadanos extranjeros que hayan estado recientemente en Sudáfrica, decreto que entrará en vigor el sábado 30 de enero.

La orden de Biden también reimpone una prohibición de entrada -que expiraba el martes- a casi todos los viajeros no estadounidenses que hayan estado en Brasil, Reino Unido, Irlanda y 26 países de Europa que permiten los viajes a través de sus fronteras abiertas. La semana pasada, el aún presidente Donald Trump revocó estas restricciones impuestas el año pasado.



"Ante el empeoramiento de la pandemia y la propagación de más variantes contagiosas no es el momento de levantar las restricciones al viaje internacional", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en una conferencia de prensa.



Algunos funcionarios de salud están preocupados de que las actuales vacunas puedan no ser efectivas contra la variante sudafricana del covid-19, que aumenta también las posibilidades de reinfección.



La variante sudafricana 501Y.V2 es un 50% más infecciosa que la cepa normal y ha sido detectada ya en al menos 20 países.



La directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), Rochelle Walensky, tiene previsto firmar una orden el lunes exigiendo el uso de mascarillas en todos los vuelos y el transporte público para todos los viajeros a partir de los dos años, dijeron funcionarios a Reuters el domingo.

Se espera que la Administración de Seguridad en el Transporte emita esta semana una directiva de seguridad relacionada con las mascarillas, según personas conocedoras del asunto.