Banco Central del Ecuador proyecta que economía de Ecuador decrecerá entre 7,3% y 9,6% en el 2020

El Banco Central del Ecuador (BCE) presentó este jueves, 4 de junio del 2020, las proyecciones de decrecimiento de la economía del país para el 2020. Según el ente, la economía decrecerá entre 7,3% y 9,6% este año.

Con ello, el Producto Interno Bruto (PIB) se ubicará en este año en un rango de entre USD 65 015 millones y 66 678 millones.

Antes de la pandemia, el BCE estimaba que la actividad económica del país crezca en un 0,7% durante este año.



El Central detalló en su nuevo informe que el efecto de la suspensión de las actividades productivas en el país, como resultado de la pandemia del covid-19, y la incertidumbre internacional de los socios comerciales del Ecuador sobre la dinámica de su recuperación económica incidieron en las estimaciones.



El ente elaboró tres escenarios con variaciones que podrían esperarse en la producción y exportación de crudo, las importaciones y exportaciones no petroleras, la inversión pública y privada y el gasto del Gobierno.



Según el BCE, en los primeros meses de 2020, la economía ecuatoriana se vio afectada por el estado de excepción por la emergencia sanitaria, lo que determinó la suspensión de todas las actividades económicas y el trabajo presencial en la mayor parte de sectores económicos.



En el ámbito internacional, la economía se vio afectada por una caída en los precios de su principal producto de exportación, el petróleo crudo, y un menor dinamismo en la demanda externa de productos no petroleros, resultado de la contracción económica de China, Estados Unidos y la Unión Europea, por las medidas de confinamiento y aislamiento ante el covid-19.



El BCE detalló que el gasto del Gobierno decrecerá en 5,6% en el 2020 frente al 2019. Esta reducción se explica, principalmente, por el recorte en los rubros de sueldos y salarios, y en la compra de bienes y servicios. El pasado 19 de mayo se dispuso una reducción de dos horas de la jornada laboral para las instituciones públicas del Sector Ejecutivo, lo que implica una disminución del 16,66% del salario y para el sector de Educación de 8,33% (reducción de una hora diaria), con la excepción de los servidores de la salud y de la fuerza pública.



En cuanto a la inversión (Formación Bruta de Capital Fijo se espera una caída de 14% en el 2020 respecto al período anterior. Esto debido a la reducción esperada de la inversión pública por USD 1 300 millones y a una caída de las importaciones de bienes de capital (maquinarias) por USD 1 818 millones.



En tanto, las exportaciones tendrían una contracción de entre 3,8 y 5,2% en el 2020, como resultado de una contracción en las exportaciones no petroleras (banano, café y cacao en grano y de camarón principalmente) y en las ventas petroleras al exterior, que experimentarán una caída esperada de 4%.