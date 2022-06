La ATM espera instructivo para aplicar control a motos en Guayaquil

Militares iniciaron controles a motos en retenes por el estado de excepción, al norte de Guayaquil. La ATM aún no inicia operativos por la prohibición de circulación de dos personas en moto. Foto: Cortesía FF.AA.

Redacción Guayaquil (I)

Miguel Vásquez, director de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) del Guayas, indicó que los municipios podrán adaptar la prohibición de circulación de dos personas en moto, según la realidad de cada cantón. En Guayaquil, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) del Municipio espera por la emisión de un instructivo o reglamento por parte de la ANT.

También se aguardaba la mañana de este jueves, 9 de junio de 2022, por la publiación oficial de la medida en el Registro Oficial, informaron desde la ATM. Ecuador anunció este miércoles 8 de junio la prohibición de circulación de dos personas en motocicleta a nivel nacional, con lo que busca reducir los altos índices delincuenciales en el país. “En Guayaquil más del 60 por ciento de los delitos se cometen en moto”, dijo Vásquez.

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, dijo que acatará la disposición, pero dijo que la única forma para que la medida tenga incidencia en la seguridad es que la Policía Nacional acompañe a los vigilantes de tránsito municipales. “Los agentes de tránsito lo único que pueden hacer es citar (multar), si hay dos personas en moto que llevan armas no se las pueden quitar, si hay dos delincuentes que van en moto no se los puede llevar preso”, dijo Viteri.

A pesar de que los agentes civiles de tránsito aún no inician con los controles, la mañana de este 9 de junio las Fuerzas Armadas comenzaron aplicar la disposición. En retenes por el estado de excepción, militares pedían a los acompañantes de motociclistas que bajen del vehículo -siempre que no existiera relación familiar-, para que el conductores continuar solo. Pero aún no se aplicaban sanciones.

Ordenanzas municipales

Vásquez indicó que la resolución de carácter nacional está vigente, pero que los municipios podrán adaptar la medida vía ordenanza. “Las sanciones pueden ser tanto pecuniarias como también la retención del vehículo”, indicó.

“Los controles estarán a cargo de la Policía Nacional y contarán con el apoyo de la Comisión de Tránsito del Ecuador y los agentes civiles de tránsito de cada uno de los municipios”, dijo.

La prohibición de circulación de dos personas en motocicleta tiene excepciones. No se aplicará la norma cuando se trate del traslado o movilización de cónyuges, hijos o hermanos, personas con discapacidad, adultos mayores o menores de 12 años.