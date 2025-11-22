Este sábado 22 de noviembre de 2025 ocurrió un ataque armado hacia un vehículo en Guayaquil. Se reportan víctimas mortales.

El incidente violento ocurrió en la avenida Francisco de Orellana.

Lo que se conoce del ataque armado

Según los reportes de testigos, el ataque ocurrió contra los ocupantes de un vehículo color rojo que circulaba en esta zona de la ciudad.

Tras recibir los disparos, el auto se desvió de la avenida y se chocó de frente contra el ingreso de la urbanzación Las Garzas.

En el vehículo se movilizaban dos personas. Según los testigos que circulan por la zona, se tratarían de un hombre y una mujer que fallecieron en el lugar.

#Guayaquil

Un ataque armado ocurrió en la Av Francisco de Orellana en los exteriores de la Urbanización Las Garzas, un hombre y una mujer fueron las víctimas pic.twitter.com/zDnXq1gbLI — Minuto & Medio (@MinMedio) November 22, 2025

Hasta el momento, la zona se encuentra acordonada por la Policía.

🚨 Se registra cierre vial en la calle José Alavedra Tama y Av. Miguel H. Alcívar, cerca de la gasolinera Primax, sentido hacia Av. Francisco de Orellana, debido a procedimiento ejecutado por @PoliciaEcuador.



Agentes de la #ATM permanecen en el sitio brindando apoyo operativo y… https://t.co/qpbz3mqXdN pic.twitter.com/WYvjisUW0O — ATM TRÁNSITO (@ATM_Transito) November 22, 2025

Transeúntes que se encontraban en el sector relataron en redes que el ataque provocó pánico en quienes se encontraban en la avenida y en un centro comercial cercano.

Las autoridades aún no han emitido comunicaciones oficiales sobre el hecho violento.

(Nota actualizada hasta las 17:37 • 22-11-2025)