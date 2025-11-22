Este sábado 22 de noviembre de 2025 ocurrió un ataque armado hacia un vehículo en Guayaquil. Se reportan víctimas mortales.
El incidente violento ocurrió en la avenida Francisco de Orellana.
Lo que se conoce del ataque armado
Según los reportes de testigos, el ataque ocurrió contra los ocupantes de un vehículo color rojo que circulaba en esta zona de la ciudad.
Tras recibir los disparos, el auto se desvió de la avenida y se chocó de frente contra el ingreso de la urbanzación Las Garzas.
En el vehículo se movilizaban dos personas. Según los testigos que circulan por la zona, se tratarían de un hombre y una mujer que fallecieron en el lugar.
Hasta el momento, la zona se encuentra acordonada por la Policía.
Transeúntes que se encontraban en el sector relataron en redes que el ataque provocó pánico en quienes se encontraban en la avenida y en un centro comercial cercano.
Las autoridades aún no han emitido comunicaciones oficiales sobre el hecho violento.
(Nota actualizada hasta las 17:37 • 22-11-2025)