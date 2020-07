Los asambleístas Israel Cruz y Fabricio Villamar hablan de la legalidad de sus carnés de discapacidad

LEA TAMBIÉN

Los asambleístas Israel Cruz (BIN) y Fabricio Villamar (Ahora) dicen que sus carnés de discapacidad son legales, esto frente a publicaciones en redes sociales a las que calificaron de "mal intencionadas" o "verdades a medias".

Cruz aseguró que recibió dicho carné tres años antes de su postulación a la Asamblea Nacional. "Al haber padecido cáncer, sufrí varias operaciones que implicaron la extirpación de 40 cm de intestino delgado, afectando considerablemente mi movilidad", dijo.



El asambleísta negó que haya utilizado esta condición para favorecerse "ilegítimamente" como la importación de vehículos libres de aranceles, por ejemplo, que se le endilgan junto a otros legisladores.



"Se rechaza y condena este tipo de publicaciones maliciosas, que buscan manchar mi buen nombre, sin considerar incluso mi estado de doble vulnerabilidad como persona de la tercera edad y sobreviviente del cáncer", añadió.



El asambleísta Fabricio Villamar, por su lado, manifestó que tiene una discapacidad auditiva. "Quienes me conocen lo saben, no es nueva. Por eso tengo un carnet. Importé un vehículo de USD 23 500 y he pagado los impuestos", afirmó.



Otra de las aludidas, la asambleísta Marcia Arregui (AP) todavía no se ha pronunciado y no respondió a su teléfono celular.



Por su lado, la expresidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas (AP), comentó que su esposo, Javier Vaca, tiene este carné desde 1989 "ya que tiene una discapacidad producto de un accidente de tránsito desde hace 36 años".



Cabezas no descartó que su esposo tome acciones contra quienes publicaron esta información, a la que tachó de "injusta y tendenciosa".