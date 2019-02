Más de las dos terceras partes de la Asamblea Nacional destituyen a la legisladora Ana Galarza

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Más de las dos terceras partes del Pleno de la Asamblea Nacional destituyeron a la legisladora Ana Galarza (Creo), durante la sesión llevada a cabo pasado el mediodía de este jueves 7 de febrero del 2019. La moción presentada por Amapola Naranjo tuvo 91 votos a favor, 25 en contra y hubo 10 abstenciones. Esto, en el marco de las denuncias por supuesto uso doloso de documento falso, enriquecimiento ilícito y de tramitar cargos. Las acusaciones fueron hechas por su exasesor Lenin Rodríguez.

En el caso de Galarza, hay dos informes que fueron analizados por el Pleno: uno recomendó una sanción administrativa, que fue aprobada por el independiente Raúl Tello y Lourdes Cuesta (Creo), dos de los tres integrantes de la Comisión que la investigó. Esta moción no fue aprobada por el Pleno; tuvo 47 votos negativos, 34 afirmativos y 43 abstenciones. El informe de minoría, presentado por la correísta Amapola Naranjo, la tercera integrante, que recomendaba la destitución, terminó siendo aprobado.



Raúl Tello, asambleísta del Movimiento Político Unidos por Pastaza, fue el primero en hacer su intervención. Aseguró que no integró la Comisión Multipartidista que investiga el caso por "revanchismo". El parlamentario defendió el informe que recomienda sanción administrativa para la legisladora de Creo. Criticó además que se hayan presentado dos informes del caso. Durante su discurso, Tello tuvo un altercado con el legislador correísta Juan Cárdenas. No se logra escuchar qué le dice Cárdenas, pero el asambleísta por Pastaza le respondió: "A mí usted no me amedrenta. ¿Tiene algún problema conmigo?"

El presidente de la Comisión Multipartidista que investigó a Ana Galarza, Raúl Tello (ind.), defiende el informe que recomienda sanción administrativa para la legisladora de Creo y pide al Pleno no actuar con revanchas.



Vía: @rgrvelez pic.twitter.com/ePLhsGO1VW — El Comercio (@elcomerciocom) 7 de febrero de 2019

"A mi usted no me amedrenta. ¿Tiene algún problema conmigo?", increpa Raúl Tello, presidente de Comisión Multipartidista, a Juan Cárdenas, del grupo correísta quien le responde con ademanes.



Vía: @rgrvelez pic.twitter.com/mtLeejwM6P — El Comercio (@elcomerciocom) 7 de febrero de 2019



A continuación, fue el turno de Lourdes Cuesta, asambleísta por Azuay del movimiento Creo. "Quiero procurar remitirme al trabajo de la Comisión, a un tema netamente jurídico y no caer en lo subjetivo", aseguró. Cuesta cuestionó las acusaciones del exasesor Lenin Rodríguez. "Se ha querido decir que este es un caso similar (el de Norma Vallejo) a otro que lamentablemente tuvimos que tratar ¿Cuál es la diferencia? No hay transferencias, depósitos, chats, mails ni mucho menos audios de la asambleísta solicitando depósitos". Dijo además que la situación del uso indebido de la tarjeta magnética es un tema que requiere una sanción administrativa, mas no destitución.

Lourdes Cuesta (Creo), integrante de Comisión Multipartidista, argumenta que el proceso que afronta su colega Ana Galarza no es igual al que terminó con la destitución de Norma Vallejo (Ap), el 13 de noviembre pasado. "No hay depósitos. No hay audios", indica.



Vía: @rgrvelez pic.twitter.com/zQMPjR3C68 — El Comercio (@elcomerciocom) 7 de febrero de 2019



Amapola Naranjo, asambleísta por Pichincha del bloque correísta, dijo ante el Pleno que la firma de la asesora 2, Carmen Alvarado, fue "falsificada" por el asesor 1. Acusó la existencia de una supuesta "asesora fantasma". Naranjo dijo que los asambleístas Raúl Tello y Lourdes Cuesta ignoraron estos elementos para la elaboración de su informe "y tomaron intencionalmente para su análisis solamente la posibilidad de una falta administrativa por el mal uso de la tarjeta electrónica".

La legisladora correísta Amapola Naranjo, tercera integrante de la Comisión Multipartidista, resta validez al informe presentado por Raúl Tello (ind.) y Lourdes Cuesta (Creo) que recomienda sanción administrativa y no destitución para Ana Galarza.



Vía: @rgrvelez pic.twitter.com/NadRgUAqTI — El Comercio (@elcomerciocom) 7 de febrero de 2019



Ronny Aleaga, asambleísta por Guayas del bloque correísta, arremetió contra Raúl Tello durante su intervención en el Palacio Legislativo. "Parece abogado de Ana Galarza", sentenció. Pidió que la asambleísta por Tungurahua sea destituida de su curul. "Un caso claro de 'piponazgo' y al puro estilo del Congreso de los años 90", estimó. "En la práctica, el señor Sevilla (esposo de Galarza), usurpaba funciones", aseguró el legislador con respecto al uso de la tarjeta magnética por parte del cónyugue de la asambleísta. El legislador del Guayas concluyó pidiendo que se someta a votación la destitución de Galarza.

Raúl Tello (ind.), presidente de la Comisión Multipartidista, "parece abogado de Ana Galarza", dice el asambleísta correísta Ronny Aleaga, quien pide que ella sea destituida por presunta gestión de cargo público.



Vía: @rgrvelez pic.twitter.com/yFPajndhA6 — El Comercio (@elcomerciocom) 7 de febrero de 2019



Ana Galarza también intervino ante el Pleno. Ella refutó la denuncia presentada por Ronny Aleaga. La legisladora dijo que no hizo gestiones para que su exasistente Lenin Rodríguez sea contratado por su colega Jeannine Cruz. Presentó el currículum vitae de su denunciante y exasesor, en el cual aparece Galarza como referencia laboral. "Recibo una llamada de parte de una legisladora, no la hago yo. Como el señor me había puesto como referencia laboral, me limité a dar la referencia. Nunca le pedí a la legisladora que lo contrate". La parlamentaria criticó también el hecho de que desde la Comisión Multipartidista se hayan presentado dos informes. "Ha quedado en evidencia que no existe causal para destitución", sentenció la asambleísta.

Ana Galarza, asambleísta de Creo, aduce que no hizo gestiones para que su exasistente Lenín Rodríguez sea contratado por su colega Jeanine Cruz. Indica que él en su currículo la incluyo entre sus referencias laborales.



Vía: @rgrvelez pic.twitter.com/Jj8ZPhxiP3 — El Comercio (@elcomerciocom) 7 de febrero de 2019



Galarza reconoció que, en el contexto del uso de la tarjeta magnética por parte de su esposo, ha "cometido una falta que merece una sanción, si así lo aprueba el Consejo de Administración Legislativa (CAL). Esa sanción la acepto públicamente. Y pido disculpas al país, así como a la Asamblea Nacional".

"Pido disculpas al país porque cometí una falla administrativa", dice Ana Galarza (Creo) al reconocer uso indebido de tarjetas magnéticas en el Parlamento.



Vía: @rgrvelez pic.twitter.com/RI2Ixc4K6b — El Comercio (@elcomerciocom) 7 de febrero de 2019



La Comisión Multipartidista que investiga a la asambleísta arrancó su trabajo el pasado jueves 17 de enero del 2018. Sus integrantes recibieron las comparecencias del asambleísta Ronny Aleaga y del exasesor Lenin Rodríguez, quienes presentaron argumentos que supuestamente involucran a Galarza en presuntos delitos de "concusión, enriquecimiento ilícito, uso doloso de documentos falsos y tráfico de influencias". También llamó a comparecer a la legisladora y a su cónyuge.



Rodríguez presentó un documento con el que, según él, bajo el conocimiento de la legisladora, otro colaborador suyo figuraba también como gerente de una empresa. Para el exasesor, este "hallazgo" es "una muestra más de las irregularidades" que había en el despacho de la asambleísta, quien ha impugnado las denuncias en su contra.



Los asambleístas miembros de la Comisión pidieron un informe del circuito cerrado de cámaras del Palacio Legislativo, desde el 24 de mayo del 2017. Esto, ya que Rodríguez acusó a la asesora Carmen Alvarado de hacer mal uso de su tarjeta electrónica.



Después de esta indagación, Francisco Sevilla, esposo de Galarza, reconoció que cometió un “error” al utilizar la tarjeta magnética de una asesora de la asambleísta de Creo para ingresar al Palacio Legislativo. “Tal vez se cometió un error en utilizar la tarjeta de Carmen (Alvarado), que es la asesora en territorio y no está en Quito permanentemente, para poder entrar a la Asamblea acompañándole a Anita, (pero) no es que he entrado a hacer ningún trámite”, señaló.