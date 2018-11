Asamblea aprueba informe del caso del general Jorge Gabela

LEA TAMBIÉN

Después de un intenso debate, el Pleno de la Asamblea aprobó este martes 20 de noviembre del 2018 el informe de la Comisión Multipartidista que recabó información en torno al asesinato del general Jorge Gabela Bueno.

El documento fue aprobado con 75 votos afirmativos y 17 abstenciones, y será enviado a la Fiscalía General del Estado como un insumo para las investigaciones que se adelantan sobre el crimen ocurrido en 2010.



César Litardo (Ap), presidente de la Comisión, y legisladores de partidos de oposición como Jeannine Cruz, de Creo, César Rohon, del Psc, Sebastián Palacios, de Suma, defendieron la validez del informe.



Litardo resaltó que durante casi cuatro meses la instancia que lideró recibió 32 comparecencias y realizó 80 pedidos de información. Y así pudo determinar la certeza de la participación del crimen organizado en el asesinato del general Gabela.



Mientras desde la bancada correísta, Marcela Aguiñaga, Gabriela Rivadeneira y Esteban Melo, rechazaron las conclusiones que contiene y en las cuales se alude a varios exfuncionarios del anterior Régimen e incluso al propio expresidente Rafael Correa.



Aguiñaga, quien también formó parte de la Comisión y se abstuvo de aprobar el texto, tachó de "incoherente y poco profesional" al trabajo realizado, y subrayó que a los legisladores no les correspondía catalogar al hecho como un posible "crimen de Estado".



"Se actuó de manera irresponsable, negligente y con mala fé", apuntó Rivadeneira, quien cuestionó a Litardo por "su estulticia" de no haberla convocado para que exponga sus criterios en torno a las investigaciones que se dieron cuando ella estaba a la cabeza de la Asamblea.



La socialista Silvia Salgado, en cambio, matizó que solo puede responder por su voto y no por el conjunto de procesos de control político que se desarrollaron sobre la compra de helicópteros Dhruv, a lo que se ata el crimen de Gabela.



Previamente, el Pleno escuchó a Patricia Ochoa, viuda del excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, quien agradeció a los miembros de la Comisión por haber revelado "parte de la verdad", y a la Asamblea por haberle permitido limpiar el nombre de su esposo.



"Ocho años he esperado que haya una verdad y que me miren a la cara diciéndome a la verdad, ocho años de un asesinato, 10 años que mi esposo en una Comisión denunció su persecución, denunció que fue amenazado y nunca pasó nada", enfatizó.



Ochoa también reclamó que se haga justicia para los familiares de las víctimas mortales que cobraron los accidentes de los helicópteros, a cuya compra se opuso el excomandante.



"No sé cómo se puede vivir con tanta sangre en las manos. Y estoy convencida que esa sangre en las manos es porque no tienen conciencia porque gente con conciencia no puede actuar así", puntualizó.



En el informe se recomienda que la Contraloría disponga la práctica de una auditoría especial sobre la declaración patrimonial de bienes de los funcionarios y exfuncionarios que intervinieron en la compra de los helicópteros Dhruv.